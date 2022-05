Za Q1 2022 bylo staženo 36,9 miliardy mobilních aplikací, kralují sociální sítě

Během prvního čtvrtletí letošního roku bylo dohromady z obchodů App Store a Google Play staženo 36,9 miliardy aplikací. Jedná se o meziroční nárůst o 11%, který je způsoben zejména zvýšenou poptávkou po aplikacích v USA, Indii a Brazílii. Mimo tyto země pak největší mezičtvrtletní nárůst zaznamenalo také Mexiko a Turecko.

Mezi nejstahovanější aplikace patří opět ty, jenž zastupují sociální sítě. Na prvním místě skončila aplikace TikTok, která přesáhla 3,5 miliardy stažení, což je mimochodem její dosavadní čtvrtletní maximum. Následována byla aplikací Instagram, který však zaznamenal mezičtvrtletní snížení stahování o 7%, ovšem i tak se stále jednalo o druhé nejlepší čtvrtletí v historii této aplikace od roku 2014. Na třetím místě pak skončila aplikace Facebook se 155 miliony stažení a čtvrté místo se 125 miliony stažení patří komunikační aplikaci WhatsApp. Tu následuje s více než 100 miliony stažení další komunikační nástroj a to Telegram.

Zbývající aplikace z deseti nejstahovanějších pak patří hrám. Největšími vydavateli tak celosvětově zůstává společnost Meta, Google a ByteDance, který stojí za TikTokem. Co se pořadí vydavatelů týká, prvním je ByteDance a to přesto, že má v obou obchodem pouze jednu aplikaci a to TikTok, ovšem tomu s 3,5 miliardami stažení ostatní nesahají ani po paty. Na druhém místě totiž skončila společnost Meta, jenž má mimo jiné aplikace FaceBook, WhatsApp a Instagram, plus řadu dalších menších aplikací. I tak však jako vydavatel zaznamenala společnost meta „pouze“ 600 milionů stažení aplikací a jen těsně porazila Google.