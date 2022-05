Mobilní Apex Legends vyjde už příští týden. Podívejte se na skvělý trailer

Multiplayerová střílečka Apex Legends dokázala na velkých platformách zbořit snad všechna očekávání. Dílo vývojářů ze studia Respawn Enterntainment vsadilo na překvapivé vydání a tím překvapilo snad celou hráčskou komunitu. Od roku 2019 hru hrají pravidelně miliony hráčů, není proto překvapením, že na sebe nedala dlouho čekat i mobilní verze. Na té se pracuje už pár let, nyní máme ale už k dispozici konečné datum vydání. A to je, možná díky inspiraci ve způsobu vydání původní hry, už proklatě blízko. Přenosné verze jedné z nejoblíbenějších her současnosti se totiž dočkáme už příští týden, konkrétně již v úterý 17. května. K příležitosti oznámené data vydání uvolnili vývojáři nový trailer, který dokazuje, že to s mobilními platformami myslí studio vážně.

Fanoušci hry vzhledem k tajemné povaze postavy na konci videa spekulují, že by se na začátku první mobilní sezóny mohla objevit i postava, jež zatím neznáme z velkých verzí Apexu. Na to si ovšem, zdá se, budeme muset počkat až do oficiálního vydání. Apex Legends Mobile si už měli možnost zahrát v předběžné verzi hráči z vybraných regionů. Na tu se zatím valí jen chvála. Fanoušci stříleček se tak zjevně mají na co těšit. Ke hraní se můžete předregistrovat na oficiálních stránkách hry a zajistit si tak některý ze speciálních bonusů.