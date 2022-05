Zpomalilo se vám náhle WiFi připojení na iPhonu? Řešením může být vypnutí těchto dvou nastavení

Je tomu jen pár dní, co jsem si na svém iPhonu všimnul prudkého propadu rychlosti internetu přes WiFi. Zprvu jsem tomu nevěnoval příliš pozornosti, protože jsem si myslel, že se mi například aktualizuje nějaké zařízení připojené k téže síti, což rychlost připojení v telefonu snižuje. Když se však rychlost nezlepšovala ani po pár desítkách hodin a naopak jsem měl pocit, že snad ještě klesá, začal jsem pídit po tom, co by mohlo být kamenem úrazu.

Poté, co jsem se ujistil,že síť nevytěžuje nic enormního a tedy že problém musí být velmi pravděpodobně přímo v telefonu, jsem začal v iPhonu prohledávat nastavení ve snaze zjistit, co by mohlo za problémem stát. Naštěstí to však netrvalo příliš dlouho a já možnou příčinu našel – respektive jsem našel něco, co stačilo deaktivovat a internetové připojení se mi skokově zrychlilo. Řeč je konkrétně o možnostech Soukromá Wi-Fi adresa a Omezit sledování polohy, které naleznete v Nastavení – WiFi – Informace o sítích. Ano, tyto dva prvky jsou v nastavení již relativně dlouho a upřímně by ani mně nenapadlo, že by proto mohl problém spočívat v nich. Nicméně po jejich deaktivaci se mi připojení skutečně výrazně zrychlilo, což je pro mě směrodatné. Ano, je to sice na úkor internetového soukromí, ale zcela upřímně přiznávám, že to mě až tak z míry nevyvádí.

Ačkoliv nedokážu říci, co přesně jsem mohl deaktivací možností výše zrychlit, potažmo zda zrychlení proběhlo skutečně v iPhonu, nebo deaktivace jen odblokovala spojení například se špatně nakonfigurovanou WiFi, není rozhodně od věci tuto možnost v případě potíží vyzkoušet. Ostatně, pokud se vám neosvědčí, lze deaktivované možnosti okamžitě opět zaktivovat a tím tedy vše vrátit do původního stavu.