YouTube kanál IronMan FPV specializující se na natáčení videí pomocí FPV dronů zveřejnil zajímavé video, na kterém se můžeme podívat s DJI FPV do výšky 4500 metrů. Standardně vás dron nepustí do výšky více jak 300, respektive 500 metrů nad mořem, tedy pokud neupravíte software a nezískáte povolení od příslušených úřadů a obojí se v tomto případě podařilo. Let tak byl zcela legální a video rozhodně stojí za to.