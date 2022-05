Letadlo muselo přerušit start kvůli cestujícím kteří přes AirDrop rozeslali ostatním děsivé snímky

Letadlo na letišti Ben Gurion v Tel Avivu muselo dnes odpoledne přerušit start poté, co cestující s iPhony dostali na své telefony děsívé snímky. Cestující, kteří měli zapnutý AirDrop obdrželi od devíti pasažerů na své iPhony snímky leteckých katastrof a to jen pár desítek vteřin před startem letadla. Letadlo startující na pravidelné lince do Istambulu se stalo obětí devíti izraelských občanů, kteří se rozhodli ostatní vystrašit. Doposud není jasné, zda šlo opravdu o pouhý žert nebo za tím stál nějaký horší úmysl, nicméně v Izereli za šíření nepravdivých informací, za což považuje policie i dnešní incident hrozí až tři roky vězení.

„Jsem si jistý, že policie a bezpečnostní složky státu zjistí, proč to podezřelí udělali,“ uvedl mluvčí letiště Lfler. Pasažeři kteří obdželi snímky dostali záchvaty paniky a jedna žena dokonce omdlela. Letadlo nakonec odletělo s hodinovým zpožděním, které kromě zrušeného startu způsobilo také velmi důkladné prohledání všech osob, zavazadel a samotného stroje. Pokud vám tedy nebylo doposud stejně jako profesionálnímu pilotovi, kterého jsme vyzpovídali v jednom z našich rozhovorů příliš jasné, proč mají cestující při startu přepnout svá zařízení do režimu AirPlane, nyní už to víte. Nemůže se vám totiž stát, abyste přijali přes AirDrop cokoli, co by ohrozilo start letadla.