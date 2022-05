Recenze USB-C hubů LINQ byELEMENTS: Dodejte vašemu MacBooku či iPadu chybějící porty

V dnešní recenzi se podíváme na USB-C huby z dílny LINQ byELEMENTS, které dodají vašim Macům či iPadům chybějící porty a tedy pro ně zpřístupní spoustu jinak zapovězeného příslušenství. Právě tyto huby nám totiž před nedávnem dorazily do redakce a nyní je čas na jejich zhodnocení.

Technické specifikace

Ačkoliv nám do redakce dorazilo hned několik USB-C hubů od LINQ byELEMENTS, dá se o nich hovořit svým způsobem jakožto o jednom, jelikož se od sebe neliší svými technickými specifikacemi, ale jen portovou výbavou, spolu s typem připojení k Macu. U všech modelů se můžete těšit například na USB-C port se 100W Power Delivery, přes který je možné MacBook napájet, USB 3.2 gen 2 (jak v provedení USB-C, tak USB-A) s rychlostí 10Gbps, HDMI porty 2.0 s podporou 4K při 60Hz, gigabitový ethernet, čtečky SD či TF karet nebo plnohodnotný Thunderbolt 3 s rychlostí 40Gbps. Jak si porty nakombinujete pak záleží bez jakékoliv nadsázky jen a jen na vás, jelikož výrobce vyrábí skutečně širokou škálu hubů s nejrůznějšími portovými kombinacemi. Je nicméně nutné počítat s tím, že čím víc portů hub obsahuje, tím je samozřejmě i dražší. O žádnou cenovou katastrofu se ale naštěstí nejedná.

Z řady hubů od LINQ byELEMENTS mírně vybočuje snad jen model 7in2 D2 Pro Edition, který nabízí kromě portového standardu i podporu zapojení dvou 4K displejů přes HDMI s tím, že jeden poběží ve 4K při 60Hz, druhý pak ve 4K při 30Hz. Hub totiž disponuje vlastní grafickou kartou bez nutnosti externího napájení, díky čemuž je plně kompatibilní jak s Macy s M1, tak čipy Intel. Zkrátka a dobře, vybere si každý.

Zpracování a design

Nejen z hlediska technických specifikací použil LINQ byELEMENTS na své USB-C huby stejný metr. Prakticky stejný je totiž i design celé této produktové řady – tedy samozřejmě s přizpůsobením podle portové výbavy a s ní souvisejícího stylu připojení. Všechny huby jsou nicméně vyrobeny z vesmírně šedého hliníku s tím, že u modelů disponujících připojovacím kabelem je kabel tvořen černým nylonovým úpletem samozřejmě zakončeným USB-C kovovou koncovkou. Na horní straně hubů naleznete logo výrobce spolu s minimalistickými popisky ve formě ikonek pro jednotlivá portová řešení. Porty jako takové jsou ze stran, jak je u hubů zvykem.

Huby jako takové nelze hodnotit jinak než jako minimalistické a tedy pro vyznavače tohoto stylu líbivé. K novějším Macům, ale i iPadům svým vzhledem perfektně ladí, byť by mě osobně potěšilo, kdyby se výrobce trochu odvázal a dodal huby třeba i v jiných barevných variantách. Zajímá-li vás zpracování, tomu nelze vytknout absolutně nic. Vše krásně lícuje, nic se nehýbe, nic nevrže a zkrátka je vše takové, jak by mělo být, což je skvělé. Ne všechny USB-C huby na trhu se totiž mohou takto vysokou úrovní kvality zpracování chlubit.

Testování

A jaké že jsou USB-C huby LINQ byELEMENTS v reálném životě. Musím říci, že velmi dobré. V posledních několika týdnech jsem jich otestoval hned několik, abych si je řádně “osahal” a odhalil jejich silné i slabé stránky. A díky tomu mohu nyní říci, že zatímco silných je požehnaně, slabých velmi málo.

U USB-C hubů jsou bezesporu nejdůležitější přenosové rychlosti jednotlivých portů. Ty jsem samozřejmě otestoval řádně na všem, co jsem měl zrovna k dispozici a musím říci, že technické specifikace udávané výrobce jsou 100% pravdivé. Jinými slovy, vše, co jsem přes huby posílal do počítače či z něj běželo buď maximální rychlostí externího úložiště, pokud byla nižší než maximální rychlost hubu, popřípadě maximální rychlostí hubu a to s minimálními rychlostními výkyvy. V tomto směru tedy není produktu co vyčíst.

Ptáte-li se na to, zda se huby při připojení k Macům zahřívají, odpověď je ano, stejně jako všechny ostatní. Pravdou však je, že zahřívání není nikterak extrémní a to ani při připojení vícero produktů přes hub k Macu. Rozhodně se tedy nemusíte bát toho, že byste se o hub spálili, či vám snad něco poškodil odpadním teplem.

Abych však jen nechválil, je jedna věc, která mě na hubech LINQ byELEMENTS trochu zaskočila. Nejedná se ani tak o jejich vlastnost, jako spíš o určitou nešikovnost při mixování portů. Přijde mi trochu škoda, že plnohodnotný Thunderbolt 3 port, přes který je možné připojit USB-C monitory k Macům, naleznete na hubech poměrně málo, zatímco takové HDMI, které je dle mého v dnešní době minimálně mezi jablíčkáři již trochu přežitkem, je na hubech k dispozici ve velkém množství – a to třeba i na tom speciálně určeném pro připojení dvou monitorů. Osobně bych tedy určitě ocenil do budoucna další portové kombinace, díky kterým tak budou dávat jednotlivé huby smysl většímu množství uživatelských kategorií. Jedná se však ve výsledku jen o můj osobní problém pramenící ve výsledku jen z mých specifických požadavků na hub. Upřímně řečeno by mi totiž stačil hub poskládaný z Thunderbolt 3, USB-C, USB-A a Ethernetu.

Resumé

Jaký dojem na mě tedy udělaly huby LINQ byELEMENTS po pár týdnech testování. Musím říci, že velmi dobrý. Fungují totiž zkrátka přesně tak, jak potřebujete a jak byste tedy i čekali a zároveň jim to v kombinaci s vaším Macem či iPadem velmi slušní. Když k tomu navíc přičtu velmi zajímavé portové kombinace (byť ne zcela dokonale vytvořené) či velkorysé specifikace jednotlivých portů, myslím si, že pokud právě přemýšlíte nad koupí USB-C hubu, měli byste produkty LINQ byELEMENTS rozhodně zařadit do svých favoritů.

