Výrobce příslušenství potvrdil vzhled předku iPhonů 14 (Pro)

Tradice s názvem úniky informací o chystaných iPhonech pokračuje ve velkém i letos. Applu se totiž informace ohledně vývoje opět nepodařilo udržet pod pokličkou, díky čemuž známe prakticky vše důležité o jeho chystaných telefonech pro letošek už nyní – tedy dobré čtyři měsíce před jejich oficiálním odhalení. Se svou troškou do mlýna navíc nyní začínají přicházet i první výrobci příslušenství, kteří se obecně chlubí jedněmi z nejlepších zdrojů vůbec kvůli extrémní důležitosti nevyrábět s předstihem nekompatibilní produkty. Díky nim je tak design novinek velmi slušně upřesněn.

S jedněmi z prvních materiálů od výrobců příslušenství pro iPhony přišel před pár hodinami konkrétně velmi přesný leaker Majin Bu. Tomu se do rukou podařily dostat konkrétně fotky tvrzených skel pro ochranu displejů novinek, ze kterých je patrné, jednak to, že je výrobce chystá jen pro 6,1” a 6,7” modely, ale také to, že skla pro iPhony 14 a 14 Pro se od sebe odlišují výřezem pro horní reproduktor. To proto, že v případě iPhonů 14 Pro by jej měl Apple zapracovat ještě více do horního rámečku telefonu, aby tak vytvořil ničím nerušený displej bez širšího horního rámečku, jak je tomu nyní. Co se pak týče rámečků kolem skel jako takových, na ty nemá příliš smysl brát jakýkoliv zřetel, protože obecně platí, že každé tvrzené sklo vyrábí výrobci s jinou tloušťkou rámečků kvůli tomu, jak moc jej přes přední stranu telefonu “roztáhne”. Jinými slovy, jinak široké rámečky mají skla doslova od okraje k okraji a jinak široké ty, které mají od krajů telefonů určitý odskok.

Fotogalerie iPhone 14 Pro koncept - FB iPhone 14 Pro koncept - 10 iPhone 14 Pro koncept - 9 iPhone 14 Pro koncept - 8 +18 fotek iPhone 14 Pro koncept - 6 iPhone 14 Pro koncept - 7 iPhone 14 Pro koncept - 5 iPhone 14 Pro koncept - 4 iPhone 14 Pro koncept - 3 iPhone 14 Pro koncept - 2 iPhone 14 Pro koncept - 1 iphone-14-pro-max-case-molds iphone-14-pro-max-case-molds 2 iphone-14-max-case-mold-camera-1 iphone-14-6.1-inch-case-molds iphone-14-6.1-inch-case-molds 2 iPhone 14 Pro- FB iPhone 14 Pro- 7 iPhone 14 Pro- 6 iPhone 14 Pro- 4 iPhone 14 Pro- 5 Vstoupit do galerie

K představení nových iPhonů 14 a 14 Pro by mělo dojít stejně jako v předešlých letech v průběhu září s tím, že se po jejich boku představí pravděpodobně i Apple Watch spolu s novými AirPods a možná i dalšími Apple novinkami. Co se týče ceny, ta by se mohla kvůli inflaci ve světě mírně zvednout, ale jelikož je Apple v cenotvorbě dost nevyzpytatelný, takže bude lepší počkat na oficiální oznámení novinek se vším všudy.