Vesmírná loď Starliner od Boeingu se chystá na start

Po mnoha problémech a odkladech se chystá demonstrativní mise vesmírné lodi Starliner. Jejím úkolem je dokázat především bezpečnost. Jak můžete vidět ve videu pod odstavcem, došlo k úsměvnému problému, jelikož během přepravy odpadla součástka. To vzhledem k minulosti projektu budí rozpaky. Na druhou stranu se prý má jednat pouze o kryt okna, jenž byl na lodi přítomen právě kvůli přepravě. Snad je zbytek součástek pořádně utažen a let dopadne dobře.

OFT-2: During the rollover to pad 41, as the Starliner neared the Vehicle Assembly Building, a protective window cover somehow fell off the capsule and tumbled to the road; after a brief stop to determine what had happened, the trip continued pic.twitter.com/GAS6VwxYf5

— William Harwood (@cbs_spacenews) May 4, 2022