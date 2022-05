Na Apple TV+ můžete od dnešního dne sledovat zajímavý snímek Podvod všech podvodů. „Eric C. Conn byl právník z východního Kentucky, který si žil na příliš vysoké noze… až do chvíle, kdy si dvě oznamovatelky uvědomily, že se dopustil vládního podvodu ve výši více než půl miliardy dolarů, jednoho z největších podvodů v dějinách USA. A to byl teprve začátek.“