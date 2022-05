Legendární Warren Buffett koupil akcie Applu v hodnotě 600 milionů dolarů, chtěl však ještě víc

Světově proslulého investora Warrena Buffetta není zřejmě fanouškům Applu třeba jakkoliv představovat. Jedná se totiž o muže stojícího v čele gigantické investiční společnosti, která drží asi 40 % akciového portfolia Applu, což z ní dělá největší akciový holding Applu. A jak nyní Buffett v rozhovoru pro CNBC přiznal, nechybělo moc a mohl být ještě větší.

Pokud sledujete hodnotu akcií Applu dlouhodobě, zřejmě vám neuniklo poměrně nečekané zakolísání jejich hodnoty kolem 14. března. Ačkoliv se jednalo jen o třídenní propad, Buffett toho se svou Berkshire Hathaway využil skutečně kolosálně a “levné” akcie Applu začal ve velkém skupovat. Získat se mu podařily konkrétně v hodnotě 600 milionů dolarů, přičemž v plánu jich bylo získat dle Buffetta mnohem více. “Kdyby akcie nešly zpět nahoru, kdo ví, kolik bychom nakoupili,” nechal se konkrétně investor slyšet. Je tedy zcela evidentní, že Buffett Applu bezmezně věří.

Důvěře Buffetta se přitom nelze absolutně divit. Přestože se již několikrát nechal slyšet, že do technologických společností nikdy investovat nechtěl, po vložený peněz do Applu v roce 2016 změnil názor. Podle dostupných informací mu totiž měly akcie Applu již vydělat více než 100 miliard dolarů, což je naprosto neuvěřitelná částka, byť je třeba jedním dechem dodat, že neméně neuvěřitelné částky Buffett sype do jeho akcií. Výdělek se tedy dá označit spíše za jisté zhodnocení, nežli štěstí typu Bitcoin.