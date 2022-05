Vozy F1 poprvé v historii zavítají do Miami, kde se již tento víkend uskuteční závodní víkend. Mezi těmi, kdo se v Miami ukážou samozřejmě nebude chybět ani Sergio Perez, týmový parťák loňského vítěze šampionátu F1 Maxe Verstappena. Checo si však o měsíc splete datum a spěchá do Miami se svým monopostem, aby stihl závod, který se ve skutečnosti jede až o měsíc později. Více než desetiminutové video je opravdu skvělé a všichni, kteří milují F1 by se na něj měli podívat.