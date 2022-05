Fanoušci Warcraftu se jistě nemohou dočkat zítřejšího večera. V 19:00 totiž Blizzard skrze livestream odhalí slibovanou mobilní hru ze světa Warcraftu. Můžeme pouze doufat, že to bude stát za to, neboť neexistují téměř žádné informace. Mělo by se ale jednat o Free-to-Play hru.