Activision rozhodně nemá radost. Nejnovější finanční výsledky totiž odhalují, že aktivní počet hráčů série Call of Duty extrémně klesl. Zatímco v roce 2021 to bylo 150 milionů, letos je jich „jen“ zhruba 100 milionů. Na vině je dle mnohých největší tahoun v podobě Call of Duty: Warzone kvůli pramálu novinek a velkému množství bugů.

