Malý vrtulník Ingenuity vykonal na Marsu svůj již šestadvacátý let. Během svého letu přeletěl nad vrakem horního krytu roveru Perseverance, jenž mu byl nápomocen během vstupu do atmosféry. Samozřejmě pořídil fotografii, kterou můžete vidět pod tímto odstavcem.

how it started how it ended pic.twitter.com/suj14iEI8M

— Kevin M. Gill (@kevinmgill) April 27, 2022