5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows pořídíte výhodněji (28. 4. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro Mac i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Dnes máte mimo jiné možnost si ze Steamu stáhnout také oblíbenou Mafii. Taxikář jménem Tommy Angelo se v této hře po nešťastné náhodě zaplétá do sítě organizovaného zločinu. Vyzkoušejte si, jaké to je pracovat pro mafii, kdy se sice neustále pohybujete na hraně zákona, ale odměny jsou velice lákavé…

Původní cena: 39,99 € (19,99 €)