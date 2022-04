Lyridy: Jak je fotit na smartphone

Lyridy jsou meteorický roj, který můžeme každoročně sledovat přibližně ve stejnou dobu. I letos lze Lyridy pozorovat, a to po dobu několika dní, konkrétně od 19. do 25. dubna. Tento úkaz však bude nejlépe sledovatelný 22. dubna, tedy dnes, kdy dochází k jeho vyvrcholení. Při sledování meteorických rojů a dalších úkazů je samozřejmě nesmírně klíčové také počasí a oblačnost. Letošní podmínky pro pozorování jsou podle expertů relativně dobré, takže pokud dnes máte čas, rozhodně si udělejte chvilku na sledování zmíněného úkazu. V tomto článku se společně podíváme také na to, jak lze Lyridy co možná nejlépe vyfotit na iPhone.

Co jsou to Lyridy?

Lyridy jsou meteorický roj pojmenovaný podle souhvězdí Lyry, ze kterého zdánlivě vylétá a kde se nalézá jejich radiant. Země kříží během své oběžné dráhy kolem Slunce jejich roj každoročně od 19. do 25. dubna. Maximum připadá na 22. dubna. Zdrojem meteorického roje je dlouhoperiodická kometa C/1861 G1 (Thatcher). Lyridy jsou známy již 2 600 let.

Uvolněte místo v úložišti

Ještě před tím, než se vrhnete na focení Lyrid, tak je nutné, abyste si uvolnili místo v úložišti. Majitelé novějších jablečných telefonů s místem v úložišti nejspíše nebudou mít problém, avšak pokud máte starší iPhone, například s 16 GB či 32 GB úložištěm, tak zajisté víte, že v dnešní době už tak úplně nedostačuje. Pro uvolnění místa v úložišti stačí přejít do Nastavení → Obecné → Úložiště: iPhone. Zde si můžete zobrazit graf využití úložiště s informacemi o tom, jaké aplikace zabírají nejvíce místa. Můžete tedy provést smazání aplikací, popřípadě pouze jejich dat. Kromě toho můžete samozřejmě uvolnit místo smazáním starých fotek a videí. Více tipů naleznete ve článku níže.

Vypněte upozornění na sociální sítě

Žijeme v moderní době, ve které je naprosto normální být neustále online. Mobilní data už má v dnešní době opravdu každý, a pokud nám někdo napíše, jsme schopni reagovat do pár sekund. Co si však budeme nalhávat, při focení tak krásného jevu, kterým rozhodně Lyridy jsou, jednoduše nechcete být rušeni. Můžete tak buď kompletně vypnout oznámení pro sociální sítě, a to v Nastavení → Oznámení, kde otevřete konkrétní aplikaci a oznámení vypněte, anebo jednoduše skrze ovládací centrum aktivujte režim Soustředění.

Pozor na světelný ruch

Pokud se rozhodnete fotit jakýkoliv úkaz na noční obloze, tak je nesmírně důležité, abyste si dali pozor na světelný ruch. Takový světelný ruch často pochází například z města, takže se pro focení Lyrid a dalších meteorických jevů musíte přesunout někam dál, například na vesnici bez osvětlení či na louku. Prostě a jednoduše musíte docílit toho, aby se na fotografii nenacházela jakási světelná mlha, což jednoduše uvidíte. Jak bylo zmíněno v úvodu, tak důležité je samozřejmě také počasí. Aktuálně jsou podmínky pro focení relativně dobré, ale neplatí to pro celé Česko – pokud je u vás zataženo, tak nemá cenu nikam chodit, jelikož nic neuvidíte a už vůbec nic nevyfotíte.

Nezapomeňte stativ a sluchátka (či Apple Watch)

Pokud vlastníte iPhone 11 a novější, tak jistě víte, že můžete využít noční režim, který se nejen pro focení úkazů na noční obloze hodí. Aby však výsledná fotografie pořízená s využitím nočního režimu byla ostrá, tak je důležité, abyste se při focení co nejméně hýbali. iPhone totiž dokáže nastavit závěrku až na 3 sekundy, během kterých se nesmíte hnout. Stabilizaci samozřejmě zajišťuje OIS přímo v iPhonu, avšak taková stabilizace vám pomůže jen k zachycení malých otřesů. Pokud tedy máte tu možnost, vezměte si sebou na focení nějaký stativ, kterým zaručíte, že se jablečný telefon nebude hýbat vůbec.

Zároveň je důležité, abyste si s sebou vzali také sluchátka s ovladačem, popřípadě Apple Watch. Pořízení fotografie na jablečném telefonu se totiž klasicky provádí klepnutím na tlačítko spouště na displeji či stisknutím tlačítka hlasitosti – v obou těchto případech se však iPhonu dotknete, čímž způsobíte jeho roztřesení. S využitím sluchátek EarPods s ovladačem můžete jednoduše fotografie pořizovat stisknutím tlačítka pro změnu hlasitosti na ovladači. Popřípadě je samozřejmě možné využít aplikaci Fotoaparát na Apple Watch, skrze který je taktéž možné vzdáleně fotografie pořizovat.

Nastavte fotoaparát

Pokud k focení Lyrid a dalších úkazů využíváte nativní aplikaci Fotoaparát, tak je nutné, abyste ji při focení správně nastavili. Konkrétně je nutné, abyste vypnuli automatickou expozici a ostření, tj. AE/AF, čehož docílíte stejně, jako byste chtěli zaostřit na nějaký objekt, avšak prst na displeji musíte chvíli podržet, dokud se nahoře neobjeví AE/AF VYPNUTO. Následně je pak ještě nutné ručně snížit expozici, a to přejetím prstu shora dolů. Expozici snižte tak, abyste se zbavili jakéhokoliv světleného ruchu, zároveň ji ale nesmíte snížit až příliš, aby bylo na snímku následně vůbec něco vidět.

Fotogalerie blesk_iphone1 Pro vypnutí AE/AF podržíme prst na displeji na 3 sekundy blesk_iphone2 Pomocí prstu slidujeme níže a níže, dokud nezmizí veškerý okolní ruch blesk_iphone3 Pomocí prstu slidujeme níže a níže, dokud nezmizí veškerý okolní ruch blesk_iphone4 Čísla znázorňující počet fotek v sekvenci Vstoupit do galerie

Využijte časosběr

Pro zaznamenání Lyrid můžete mimo jiné využít také časosběr, který je spíše znám pod pojmem time-lapse. Jedná se o záběr, který je složený z několika různých fotek, které se fotí po několika sekundách. Aby byl výsledek ideální, tak je nutné, abyste časosběr nechali běžet alespoň deset minut, ideálně však více. Do režimu Časosběr se přesunete jednoduše ve Fotoaparátu, a to ve spodní části s režimy. Nutno zmínit, že pro využití časosběru je už naprosto nutné mít připravený stativ – je totiž naprosto nutné, aby se iPhone vůbec nepohnul. Výsledkem režimu Časosběr je každopádně video, nikoliv fotografie. Takové video však často vypadá ještě lépe než fotografie, tak to berte na vědomí. Zároveň je nutné zmínit, že točení časosběru nadměrně využívá baterii, takže zvažte připojení powerbanky, a to především pokud je venku zima.

Závěr

Pokud jste došli až sem, tak nyní víte, jak můžete na váš iPhone fotit Lyridy s co možná nejlepším výsledkem. Je ale nutné zmínit, že rozhodně nemůžete mít vysoká očekávání – iPhone je stále pouze chytrý telefon, nikoliv profesionální zrcadlový fotoaparát za desítky či stovky tisíc. Meteorické roje se vám tedy rozhodně může podařit vyfotit, kromě dobrého nastavení však budete ale rozhodně potřebovat také štěstí. Rozhodně se však při pozorování Lyrid nevěnujte stále vašemu jablečnému telefonu a snažte si tento jedinečný úkaz užít i na vlastní oči.