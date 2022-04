Apple má problém, za absenci nabíječky v balení iPhonu začíná vyplácet odškodnění

Přestože přestal Apple nabíječky k iPhonům přibalovat již v roce 2020, zdá se, že klid v tomto směru mít ještě nějakou dobu nebude. V několika zemích v čele s Brazílií je totiž nepřibalení nabíječky dle tamních zákonů protiprávní, což nyní Apple okusil na vlastní kůži. Vyplatit zde totiž musí odškodné prvnímu žalobci, kterého právě chybějící nabíječka rozzlobila.

Brazilský soud rozhodl před pár hodinami tak, že žalobce poukazující na nezákonné vyjmutí nabíječky z balení iPhonu je v právu a že mu Apple musí vyplatit odškodnění ve výši 1075 dolarů, tedy v přepočtu asi 24 000 Kč. Ačkoliv se na první pohled nejedná o jakkoliv závratnou částku, je třeba si jednak uvědomit cenu nového iPhonu a potažmo nabíjecího adaptéru k němu, ale hlavně to, že rozsudkem vytvořil soud precedens, na základě kterého by již neměl být pro Brazilce problém z Applu opakovaně vysoudit částku v této výši. A pokud se pro to rozhodne vícero tamních jablíčkářů, pro Apple to rozhodně radostná zpráva nebude.

Je poměrně zarážející, že se Apple prodeji iPhonů bez nabíječek v zemi, ve které je tato činnost nelegální, nevyvaroval a vše nevyřešil stejně jako ve Francii dodatečným přibalováním potřebného příslušenství. Kromě nynějšího odškodnění ho totiž jeho laxnost stála v loňském roce už 2 miliony dolarů, které mu napařily tamní úřady za to, že porušuje spotřebitelská práva Brazilců. Bude proto velmi zajímavé, jak se k celé záležitosti nyní, když má co do činěná s precedensem, postaví.