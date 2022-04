Vzali jsme iPhone 13 Pro Max do Zbrašovských aragonitových jeskyní a vyzkoušeli, jak fotí

Jelikož se letošní Velikonoce daly po letech covidového půstu prožít konečně ve standardním režimu, vyrazili jsme s přítelkyní odpočnout od reality všedního světa na prodloužený víkend na Valašsko. Jednou z našich zastávek byly i Teplice nad Bečvou, ve kterých se nachází kromě lázní třeba i Zbrašovské aragonitové jeskyně. A jelikož jsou národní přírodní památkou pro ochranu hydrotermální krasové oblasti evropského významu a my máme jeskyně vcelku rádi, nenechali jsme si jejich návštěvu ujít – tím spíš, když se venku schylovalo k dešti a v jeskyních měla být teplota víceméně na úrovni venkovního vzduchu. Z jejich prohlídky jsme si samozřejmě odnesli i pár fotek (focení bylo samozřejmě povolené), které si můžete v tomto článku prohlédnout. Nejedná se sice o žádné fotografické skvosty, to však nebyl ve výsledku ani účel. Fotil jsem je totiž jednak na památku a jednak zkrátka proto, že mě zajímalo, jak si můj iPhone 13 Pro Max dokáže poradit s focením tmavých míst s uměle osvětlenými zákoutími a spoustou drobných detailů co možná nejrychleji a mnohdy i za pochodu, aby člověk nezdržoval skupinu.

Zda jsou fotky líbivé či nikoliv si musí posoudit každý sám. Za sebe ale musím říci, že ačkoliv jsem střídal při focení všechny tři objektivy iPhonu, ani u jednoho jsem se ve výsledku nesetkal s vyloženě špatným výstupem. Detaily, které je člověk schopen v rychlosti bez většího ostření a přenastavování zachytit, jsou dle mého u všech objektivů na velmi vysoké úrovni, přičemž z logiky věci tím nejkvalitnějším je klasický širokoúhlý. Je nicméně pravda, že některá nasvícená místa si iPhone „přebral“ trochu nešťastně a na fotkách působí přeexponovaně, zatímco v reálu působily přirozeně. Poměrně překvapivé – byť tentokrát v dobrém – pak pro mě bylo, že noční režim aktivuje telefon minimálně u širokoúhlého objektivu až skutečně v krajní nouzi, díky čemuž tak lze fotit s minimálním zkreslením (oproti nočními režimu) i ve zdánlivě špatném světle. Apple tedy odvedl skutečně skvělou práci a mě opět přesvědčil, že pro mé účely nemá pořizování jakéhokoliv klasického fotoaparátu smysl, protože jeden naprosto skvělý mám stále v kapse.