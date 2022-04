Naznačil Apple opět nepřímo blížící se příchod české Siri?

Jestli něco českým jablíčkářům dle jejich slov dlouhodobě chybí, pak je to česky hovořící umělá asistentka Siri. Většina z nich s ní sice nemá problém komunikovat v angličtině, potažmo v jiném podporovaném jazyce, ale mateřština je holt mateřština a potěšila by snad každého – nejvíce pak ty, kteří cizím jazykem nevládnou. O to víc může zaujmout zdánlivě nevinná změna na podpůrných stránkách Applu, konkrétně pak jejich české mutaci.

Není žádným tajemstvím, že se Apple snaží své anglicky psané návody na podpůrných stránkách “překlápět” postupně do ostatních jazyků včetně češtiny. Právě publikace některých přeložených návodů však dokáže mnohdy vyvolat otázky ohledně toho, zda se jimi kalifornský gigant na něco nepřipravuje. Nyní například zveřejnil na české mutaci svého webu návod na to, jak změnit hlas či jazyk Siri. Stalo se tak konkrétně 8. března, o čemž svědčí údaje uvedené přímo na stránkách Applu.

Zdánlivě jasný signál k tuzemským uživatelům je nicméně ve své podstatě mnohem komplikovanější a méně čitelný, než se může na první pohled zdát. V minulosti se totiž ukázalo jak to, že po přeložení návodů Apple skutečně s novinkou, které se týká, přijít může, ale stejně tak nemusí. Dohledatelné byly totiž v minulosti třeba návody na Apple Pay Cas, které je dostupné jen v USA, ale na druhou stranu se začaly stejně tak objevovat návody týkající se Apple Watch LTE, jejichž spuštění v Česku skutečně poměrně brzy následovalo. Zveřejnění návodu točícího se kolem Siri je nicméně vzhledem k první možnosti třeba brát s patřičným odstupem a spíš tak, že je vidět, že Apple na Česko z hlediska návodové podpory myslí a do budoucna s ním tedy v mnoha směrech počítá. Že se nejedná o samozřejmost vám pak může být jasné například při pohledu na stav slovenské mutace webu Applu.