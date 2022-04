Jak fotit velikonoční koledování na smartphone

Svět již více než dva roky neustále zasahuje pandemie koronaviru. Pravdou ale je, že v Česku se v posledních týdnech situace výrazně zlepšuje a začínáme se vracet do starých kolejí, byť vyhráno tedy prozatím rozhodně nemáme. Díky zrušení různých omezení si tak konečně můžeme naplno užít veškeré svátky, včetně Velikonoc, které aktuálně probíhají. V případě, že chcete mít z letošních Velikonoc pěknou vzpomínku, tak si je samozřejmě můžete nafotit. Ať už se tedy rozhodnete vymrskat přítelkyně, manželky, maminky, babičky, sestry, tety či kohokoliv jiného, tak v tomto článku najdete několik základních tipů pro zachycení těchto momentů.

Vyčistěte úložiště

Vlastníte nějaký starší iPhone s menším úložištěm? Pokud jste si odpověděli kladně, tak se v dnešní době můžete relativně jednoduše dostat do problémů. Objem dat, se kterým každý uživatel pracuje, se neustále zvětšuje, takže se může stát, že vám při focení iPhone zahlásí, že již nemá dostatek volného místa v úložišti. Pokud byste si chtěli zkontrolovat stav úložiště, tak přejděte do Nastavení → Obecné → Úložiště: iPhone, kde vyčkejte na načtení grafu. Pokud zjistíte, že máte v úložišti nedostatek volného místa, můžete využít tento článek pro uvolnění.

Dávejte si pozor na světlo

Pokud chcete, aby snímky z Velikonoc vypadaly dobře, tak by vás mělo zajímat především světlo. V případě, že byste se rozhodli fotit za šera či ve tmě, tak dobrých výsledků nedosáhnete. V horších světelných podmínkách se totiž prodlužuje čas uzávěrky, což je při focení pohyblivých scén nežádané. Při focení Velikonoc se tedy snažte, abyste měli ideální světelné podmínky, tedy aby všude byl dostatek světla. Ideálně by se mělo jednat o přirozené světlo z venku, jelikož při umělém nasvícení opětovně dochází ke snížení kvality snímku.

Najděte si dobré místo

Pro focení Velikonočních snímků si musíte také najít vhodné místo. Primárně je důležité, abyste se nacházeli tam, kde je dostatek světla, jak jsme si řekli výše. Zároveň se ale nenacházejte na místě, kdy v záběru budete mít okno. Focení proti oknu totiž není ideální a s největší pravděpodobností by pak snímky nebylo možné využít. Zároveň si hlídejte také to, abyste při focení nebyli příliš blízko. Udělejte si tedy odstup a nezapomeňte, že fotografii vždy můžete jednoduše zmenšit, zatímco zvětšit se vám ji nepodaří. A v případě, že fotíte v malém prostoru, tak nezapomeňte na nových jablečných telefonech případně využít ultra-širokoúhlý objektiv.

Foťte sekvence fotografií a využívejte zpomalený záznam

Při focení fotek v pohybu, což je v případě Velikonoc běžné, nezapomeňte využívat sekvence fotografií. Pokud budete fotit sekvence, tak iPhone začne vytvářet mnoho snímků za sebou s tím, že si následně, po skončení zachytávání snímků, budete v aplikaci Fotky schopni vybrat ty fotky, které chcete ponechat. Díky tomu máte o dost větší šanci na zachycení ideální momentky, kterou by se vám klasickým způsobem nejspíše zaznamenat nepodařilo. Pro využití sekvence fotografií je nutné tuto funkci aktivovat v Nastavení → Fotoaparát, kde aktivujte Fotit sekvence tlačítkem zesílení zvuku. Pak přejděte do Fotoaparátu a držte tlačítko pro zesílení zvuku po celou dobu zachytávání sekvence snímků. Nechcete-li fotit snímky, tak nezapomeňte, že můžete také natáčet videa, a to ideálně ta zpomalená.

Na stativ zapomeňte

Ve většině případech se hodí k focení využít stativ. U Velikonoc je to však zbytečné, jelikož stativ se využívá při zachytávání statických snímků, nikoliv snímků v pohybu. Navíc k tomu, co si budeme nalhávat, nikomu z nás by se s sebou na oslavu Velikonoc nechtělo tahat stativ. Při focení či natáčení videí tedy spoléhejte primárně na optickou stabilizaci obrazu, kterou iPhone nabízí, pro určitou formu podpoření stabilizace můžete zapřít loket o vaše tělo, popřípadě si můžete ruku podržet druhou rukou.