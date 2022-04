Recenze RODE VideoMic GO II: Když to se záznamem zvuku (nejen) na iPhone myslíte vážně

V dnešní recenzi se podíváme na externí mikrofon RODE VideoMic GO II, který nám do redakce zapůjčila firma DISK Multimedia s.r.o. na testy. Mikrofony iPhonů či iPadů jsou totiž sice již roky na velmi solidní úrovni, nicméně s externími mikrofony, které nejsou omezeny prostorem v telefonu, jsou schopné posunout záznam zvuku na vyšší úroveň. Jak moc to ale platí u tohoto modelu?

Technické specifikace

Ještě než se pustíme do samotného hodnocení mikrofonu, je třeba si jej představit po technické stránce. Jedná se konkrétně shotgun nebo chcete-li směrový mikrofon vhodný pro záznam zvuku například pro filmování, vlogování, podcasty a tak podobně. VideoMic GO II disponuje dvěma možnostmi připojení k elektronice – konkrétně skrze 3,5mm TRS výstup pro propojení například s fotoaparátem či kamerou a pak skrze USB-C pro propojení se smartphony či počítači. Jablíčkáře pak u propojitelnosti jistě potěší, že je mikrofon certifikován MFi certifikací, díky které je zaručena jeho bezproblémová funkčnost s iPhony, iPody či iPady – byť za použití speciální kabeláže od RODE prodávané zvlášť. Vcelku zajímavé a především pak užitečné je to, že 3,5mm jack lze vyjma propojení s foťákem využít taktéž k připojení sluchátek, přes která lze snímat zaznamenávaný zvuk v reálném čase. Zajímá-li vás třeba ještě bitová hloubka, ta je 24-bit/48kHz.

Vyjma hardwarových specifikací potěší mikrofon i těmi softwarovými, zejména pak jeho kompatibilitou se softwarem RODE Connect, díky kterému je možné například zapojit až čtyři mikrofony do jednoho počítače a následně jejich zvuk optimalizovat a různě upravovat. K dispozici je dále kompatibilita s aplikacemi RODE Central a Reporter, které u mikrofonu odemykají funkce “navíc”, které vzhledem k tomu, že zařízení nedisponuje žádnými ovládacími prvky nelze “ručně” zaktivovat. Jedná se například o high-pass filtr, -20dB pad utlum či frekvenční kompenzaci protivětrné ochrany.

Cena mikrofonu RODE VideoMic GO II je 2790 Kč s tím, že v jeho balení je kromě odpruženého držáku se závitem například pro stativy či jiné držákové systémy jen 3,5mm/3,5mm kabel. Po propojení s iPhonem či iPadem je tedy nutné dokoupit kabel SC15 (USB-C/Lightning) za dalších 670 Kč nebo SC16 (USB-C/USB-C) za 390 Kč. Fajn je, že se v obou případech jedná o kabely o délce 30 cm, díky čemuž se vám tak nebudou nikde zbytečně plést.

Fotogalerie Rode mikrofon 13 Rode mikrofon 12 Rode mikrofon 11 Rode mikrofon 10 +2 fotky Rode mikrofon 9 Vstoupit do galerie

Design, zpracování a možnosti připojení

Pokud jste již někdy měli v ruce produkty od RODE, jistě mi dáte za pravdu, že se jedná s trochou nadsázky o jakýsi Apple mezi mikrofony. Produkty této australské firmy jsou totiž zpracovány poměrně minimalisticky a navíc zpravidla ve velmi malých rozměrech, díky čemuž se s nimi skvěle manipuluje třeba i při jejich připnutí právě na iPhony. A ani VideoMic GO II není v tomto směru žádnou výjimkou. Rozměrově se jedná o velmi příjemné zařízení, které je navíc i svou hmotností skutečně přívětivé, takže vás neomezuje při jeho používání prakticky s jakýmkoliv zařízením. Osobně jsem jej testoval s iPhonem 13 Pro Max, iPhonem SE 2 a iPadem 6, přičemž ani při jeho používání s nejmenším zařízením (tedy 4,7” iPhonem SE) jsem nepociťoval, že by mi na něm mikrofon jakkoliv vadil. Jen je potřeba samozřejmě myslet na to, že aby bylo možné k iPhonu mikrofon připnout, je třeba jej nejprve vložit do nějakého držáku se závitem. V nabídce jej má nicméně i RODE, takže se sháněním problém mít nebudete.

Kromě designu si VideoMic GO II zaslouží pochvalu i za své zpracování. Matné černé kovové tělo (zřejmě hliníkové) působí jednak bytelným dojmem a jednak na něm všechny porty či spoje lícují přesně tak, jak si u zařízení tohoto typu člověk tak nějak přeje. Že v něm pak nic nechrastí ani nevrže je vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení zaměřené na záznam zvuku vcelku logické.

Fotogalerie Rode mikrofon 1 Rode mikrofon 8 Rode mikrofon 7 Rode mikrofon 6 Vstoupit do galerie

Testování

Využívání mikrofonu s iPhonem, iPadem a potažmo jakoukoliv jinou podporovanou elektronikou je ve své podstatě naprosto jednoduché. Stačí totiž de facto jen propojit kabelem obě zařízení a je hotovo. Mikrofon od této chvíle začne automaticky snímat zvuk z okolí, zatímco zařízení, ke kterému je připojený, jej začne skrze kabel napájet. U mikrofonů RODE je obecně super, že k jejich zprovoznění není třeba žádná speciální aplikace, ale lze je využívat s nativními řešeními výrobce, což jsou v případě iPhonů aplikace Diktafon či Fotoaparát. Kromě nich ale samozřejmě fungují taktéž s aplikacemi třetích stran stažitelnými z App Store, Google Play, potažmo odjinud. Zprovoznění je tedy ve výsledku skutečně jednoduché.

Co se týká kvality zaznamenávaného zvuku, zde není zcela objektivně řečeno mikrofonu co vytknout. Zaznamenávat jsem přes něj zkoušel mnoho typů zvuků od přírody, přes hlas třeba až po hudbu nebo umělé audio, přičemž ve všech případech byl zvuk křišťálově čistý, jasný a ničím nerušený. Je sice pravda, že v porovnání s iPhonem 13 Pro Max až tak výrazný rozdíl v zaznamenaném zvuku člověk neslyší, pokud však potřebujete co nejkvalitnější zvuk, i drobný krok vpřed pomocí externího mikrofonu zkrátka potěší. Navíc ne ve všech situacích lze hovořit o relativně malém rozdílu. Když jsem totiž nahrával například na kopci, na kterém pofukovalo, díky protivětrné ochraně byl zvuk zachycený skrze mikrofon daleko “poslouchatelnější” než ten, který jsem natočil na iPhone bez jakékoliv ochrany – na něm byl totiž ve výsledku takřka nepoužitelný. Druhou situací, kdy mi přišel rozdíl mezi mikrofony iPhonu a externím VideoMic GO II poměrně výrazný, byly situace, kdy jsem se snažil nahrát zvuk z jednoho směru. Zatímco iPhone totiž nahrává zjednodušeně řečeno vše kolem bez nějakého výraznějšího zaměření, konstrukce GO II umožňuje zvuky “zaměřovat” a tím je tak svým způsobem zvýraznit před okolím. Ano, aby člověk podobnou věc ocenil, musí se do zvukové stopy více zaposlouchat a navíc ideálně poslouchat přes kvalitnější audiosestavu, ale je zkrátka fajn, že jste vůbec něčeho takového schopni.

Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, která by mi dávala smysl. Přijde mi upřímně trochu škoda, že výše zmíněné dodatečné funkce nelze zaktivovat jinak než pomocí doplňkových softwarových aplikací. Přeci jen, ne každý je v tomto směru zběhlý a navíc ne každý bude mikrofon využívat v kombinaci s iOS či Android zařízením. Určitě by tak nebylo od věci, kdyby se v další generaci tohoto produktu výrobce na zlepšení nastavení dodatečných funkcí zaměřil a otevřel je třeba i majitelům fotoaparátů a tak podobně.

Resumé

Jak tedy RODE VideoMic GO II po pár týdnech testování zhodnotit? Dle mého názoru jakožto skutečně skvělý doplněk pro vaší elektroniku, která extrémně jednoduchou cestou a navíc za přívětivou cenu dokáže zvýšit úroveň zaznamenávaného zvuku. Jde-li vám tedy o co možná nejkvalitnější zvuku za pořád ještě dostupnou cenu, myslím si, že je VideoMic GO II jednou z nejlepších možností na trhu.

