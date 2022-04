Vývojáři Pokémon Go představují svou novou hru. Prim znovu hrají příšerky

Vývojáři z Nianticu se proslavili svými projekty, které revolucionizovali použití technologie rozšířené reality ve hrách. Jejich největším úspěchem je zatím stále extrémně populární Pokémon Go. Hra, nejprve se přiživující z nostalgie, se stala dlouhodobou bombou. Není se proto čemu divit, když oznámení nového projektu od studia evokuje nejvíce sbírání kapesních příšerek. Novinka se jmenuje Peridot a na rozdíl od Pokémon Go se bude více soustředit na váš vztah k barevným příšerkám.

Peridot se bude soustředit na unikátní vztah ke každé z příšerek. Každý z Peridotů bude přitom jedinečný, a to nejen svým vzhledem, ale hlavně vlastnostmi. Hra bude klást velký důraz na co největší rozmanitost vašich příšerek a nutit vás k tomu, abyste různě experimentovali a pokoušeli se zkřížit vaše mazlíčky k dosažení požadovaných výsledků. Vzhled jednotlivých Peridotů je přitom kombinací ručně vytvořených tvarů a procedurálně generovaných charakteristik. Díky obrovskému množství různých kombinací by se nemělo stát, že by existovaly dvě stejné příšerky.

Klíčovou součástí hry bude samozřejmě využití rozšířené reality. V reálném světě najdete různé druhy jídla, místa, kde si můžete s Peridoty hrát, nebo hnízda, v nichž na svět přicházejí nové generace vašich mazlíčků. Vydání hry je podle Nianticu již hodné blízko. Vývojáři plánují vypustit předběžnou testovací verzi již tento měsíc.