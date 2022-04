Recenze Tesla Smart Pet Feeder Camera: Chytrý společník pro vaše čtyřnohé miláčky

Mezi produkty pro chytrou domácnost se řadí také zařízení, která vám různými způsoby pomáhají s péčí o vaše čtyřnohé mazlíčky. V jedné z minulých recenzí jsme vyzkoušeli chytrou fontánku s UV čištěním, nyní jsme pro změnu dostali možnost vyzkoušet chytré krmítko s kamerou Tesla Smart Pet Feeder Camera.

Technické specifikace

Pet Feeder Camera od české značky Tesla Smart je chytré krmítko pro psy i kočky, které disponuje možností dávkování a plánování krmení, a je také vybavené kamerou, která vám umožní v době vaší nepřítomnosti sledovat vašeho čtyřnohého mazlíčka. Kapacita nádoby na krmení činí 4 litry, po propojení s aplikací na vašem smartphonu můžete vytvořit plán krmení, případně krmit také jednorázově po stisku příslušného tlačítka. Do krmítka je také možné vložit záložní baterie, které se postarají o nakrmení vašeho pejska či kočičky i v případě výpadku elektrického proudu. Zabudovaná kamera s HD rozlišením a nočním viděním je vybavená dvoucestným audiem, díky kterému můžete nejen poslouchat, co se odehrává v místnosti s krmítkem, ale můžete také mluvit na vašeho mazlíčka.

Balení a vzhled

Fotogalerie Tesla Pet Smart Feeder Camera recenze 8 Tesla Pet Smart Feeder Camera recenze 9 Tesla Pet Smart Feeder Camera recenze 10 Tesla Pet Smart Feeder Camera recenze 11 Vstoupit do galerie

Krmítko je bezpečným a zároveň úsporným způsobem zabalené v krabici, v balení kromě krmítka samotného najdete také podrobný návod a síťový adaptér pro zapojení do zásuvky. Samotné krmítko je vyrobené z hladkého, odolného bílého plastu, nádrž krmítka je průhledná, takže máte vždy přehled o tom, kolik krmiva se v ní aktuálně nachází. Při vybalování jsem ocenila nejen lehkou a zároveň na první pohled odolnou konstrukci, ale také jednoduchost a rychlost jeho sestavení. Na přední části krmítka se nachází tlačítko pro vypnutí, kamera s mikrofonem a malý otvor, kterým se krmná dávka přesypává do připojené plastové misky. Miska je součástí balení, není tedy třeba lámat si hlavu s pořízením nádobky, která by ke krmítku pasovala.

Funkce a propojení s aplikací

Fotogalerie Tesla Smart Pet aplikace 0 Tesla Smart Pet aplikace 1 Tesla Smart Pet aplikace 2 Tesla Smart Pet aplikace 3 +13 fotek Tesla Smart Pet aplikace 4 Tesla Smart Pet aplikace 5 Tesla Smart Pet aplikace 6 Tesla Pet Smart Feeder Camera recenze 0 Tesla Pet Smart Feeder Camera recenze 2 Tesla Pet Smart Feeder Camera recenze 3 Tesla Pet Smart Feeder Camera recenze 4 Tesla Pet Smart Feeder Camera recenze 5 Tesla Pet Smart Feeder Camera recenze 7 Tesla Pet Smart Feeder Camera recenze 12 Tesla Pet Smart Feeder Camera recenze 13 Tesla Pet Smart Feeder Camera recenze 14 Vstoupit do galerie

Další velmi užitečnou vlastností krmítka je jeho propojení s aplikací Tesla Smart, s jejíž pomocí můžete ovládat všechny Tesla Smart produkty ve vaší domácnosti, plánovat, a vytvářet scény a automatizace. Aplikace je v češtině, její propojení s krmítkem probíhalo velice rychle, veškeré instrukce a informace v aplikaci byly naprosto srozumitelné – vše jsem měla nastavené během několika málo minut. Aplikace po celou dobu zkoušení fungovala skvěle, spolehlivě a zcela bez problémů. Ocenila jsem nejen možnost snadného a rychlého nastavení a přizpůsobení dávky nebo jednorázové nakrmení, ale také notifikace z kamery v případě zaznamenání pohybu, možnost ovládání a komunikace na dálku, a především rychlý a spolehlivý přenos záznamu a možnost pořízení snímku v případě zaznamenání pohybu. Samotné záznamy z kamery byly opravdu kvalitní, a to i při zhoršených světelných podmínkách.

Závěrečné zhodnocení

Krmítko Tesla Smart Pet Feeder Camera hodnotím podobně jako dříve vyzkoušenou chytrou fontánku coby užitečné a povedené zařízení, které jistě ocení každý majitel domácího mazlíčka. Svými rozměry je krmítko vhodné spíše pro kočky, případně pro psy malých a středních plemen. Propojení s aplikací funguje naprosto dokonale a spolehlivě, v průběhu zkoušení nedošlo k jedinému problému. Čištění krmítka bylo rychlé a bezproblémové, a to jak zvenčí, tak i zevnitř. Velmi pozitivně hodnotím také možnosti automatizace, možnost komunikace na dálku prostřednictvím mikrofonu i prakticky bezpracnou instalaci a obsluhu. Krmítko do detailu splnilo moje představy o chytrém zařízení, které má svému majiteli především zjednodušit a ulehčit život a péči o psa či kočku.

Chytré krmítko Tesla Smart Pet Feeder Camera můžete nyní na webu MP zakoupit se slevou 1100 korun, tedy za 2690 korun namísto původních 3790 korun.

Krmítko Tesla Smart Pet Feeder Camera zakoupíte zde.

Na MP seženete nyní ve slevě také verzi chytrého krmítka bez kamery