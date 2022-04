U našich sousedů otevře již brzy velké Apple muzeum

Máte rádi nejen současnost, ale i historii Applu? Pak pro vás máme tip na výlet. V Polsku se totiž chystá na květen slavnostní otevření velkého Apple muzea s více než 1600 exponáty vyrobenými od roku 1976 po současnost. A že má být o co stát.

Muzem vyrostlo v komplexu Norblin Factory ve Varšavě a rozkládá se na 350 metrech čtverečných. K dispozici mají být jak historické unikáty typu Apple 1 či Macintosh, tak třeba i stroje z dílny NeXT, které Steve Jobs založil poté, co byl vyhozen z applu. Chybět navíc nebudou ani nejrůznější multimediální doplňky v čele s více než 100 hodinami videí, které by měly výstavu doplnit o celou řadu zajímavostí. Poměrně zajímavé je pak to, že vystavováno nebude naráz všech více než 1600 exponátů, ale vždy jen jejich část, takže bude návštěva muzea atraktivní i po několika návštěvách – vždy se totiž má být na co dívat.

Kdy přesně muzem otevře a potažmo jak na tom bude cenově z hlediska vstupenek, potažmo zda budou prohlídky dostupné i v češtině a slovenštině je v tuto chvíli nejasné. Stránky muzea toho totiž příliš mnoho detailního neprozrazují. Dá se nicméně očekávat, že všechny zajímavé informace se světu dostanou do rukou již velmi brzy – ostatně, květen je za dveřmi.