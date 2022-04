Proč byste si měli okamžitě nainstalovat iOS 15.4.1 a macOS 12.3.1

Apple obecně svým uživatelům vždy doporučuje to, ať po vydání nového softwarového updatu pro jejich zařízení s jeho instalací zbytečně neotáleli, jelikož se tak připravují jak o nové funkce, tak o potenciální opravy chyb. Ačkoliv ne vždy jsou opravy chyb součástí aktualizace a tedy s její instalací není třeba vyloženě spěchat, v případě iOS 15.4.1 a macOS 12.3.1 lze naopak říci, že se otálení rozhodně nevyplatí.

Zatímco předešlé verze iOS a macOS přinesly celou řadu novinek, nedávno vydané iOS 15.4.1 a macOS 12.3.1 jsou zaměřeny prakticky jen na opravy chyb. Ačkoliv Apple jednotlivé chyby dopodrobna nerozebírá, jelikož je nejprve třeba počkat na to, až se systémy rozšíří co nejvíce mezi uživateli, podle dostupných informací se opravy týkají například chyb, které umožňují škodlivým aplikacím přistupovat částečně až k jádru systému a s jeho oprávněním spouštět některé funkce. Další chyba se zase točí kolem ovladače Intel Graphics (chyba se tedy týká jen Maců s čipy Intel) a taktéž ovlivňovala až jádro systému.

Ačkoliv u naprosté většiny bezpečnostních trhlin platí, že aby byly zneužitelné útočníkem, je třeba splnit celou řadu náležitostí například ve formě fyzického přístupu k zařízení, kliknutí na škodlivou webovou stránku a tak podobně, vždy je lepší mít zařízení proti všem podobným problémům chráněno a tedy ve výsledku podobná rizika vůbec neřešit. Pokud se vám tedy zatím do instalace iOS 15.4.1 a macOS 12.3.1 nechtělo, již s ní neotálejte. Nemuselo by se to v krajním případě vyplatit.