Facebook Messenger půjde ovládat novými příkazy. Zde je jejich seznam

Fanoušci Messengeru mají díky novince, kterou před pár hodinami oznámila Meta (dřívější Facebook) důvod k radosti. Do jejich oblíbeného komunikátoru totiž míří nový příkazový systém zkratek ve stylu aplikace Slack, který si klade za cíl zjednodušit celkovou využitelnost a potažmo komunikaci přes Messenger jako takovou. A že je na co se těšit. Ačkoliv máme zatím k dispozici náhled jen na pár příkazů, je jasné, že užitečné budou víc než dost.

Dosavadní seznam naleznete níže:

@everyone – Upozornění pro všechny ve skupinovém chatu

– Upozornění pro všechny ve skupinovém chatu /silent – odeslání zprávy bez notifikace na ní

– odeslání zprávy bez notifikace na ní /Pay – odeslání peněz (dostupné jen v USA)

– odeslání peněz (dostupné jen v USA) /gif – rychlá aktivace rozhraní pro GIFy

– rychlá aktivace rozhraní pro GIFy /shrug a /tableflip – příkazy pro staré

Kromě odhalení pár konkrétních příkazů se nechala Meta slyšet, že jich pro Messenger chystá daleko víc s tím, že je bude nasazovat postupně až do konce letošního roku. O jaké konkrétně se bude jednat nicméně společnost neprozradila a nám tak nezbývá nic jiného než doufat v to, že budou skutečně stát za to.