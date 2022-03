Město hazardu Las Vegas se již v příštím roce změní během závodního víkendu na okruh, po kterém se budou prohánět vozy F1. Dnes to oficiálně oznámilo vedění F1 společně se zástupci FIA. Trať nabídne celkem 14 zatáček a 2 DRS zóny a to na délce 6120 metrů. Na nejdelší rovince by pak nejrychlejší vozy měli dosahovat rychlosti okolo 342 kilometrů v hodině. Na profil trati se můžete podívat v následujícím videu.