Toto je nejdetailnější fotografie Slunce, která kdy byla pořízena

Astronomům se podařil skvělý kousek. Vesmírná sonda Solar Orbiter totiž vyhotovila prozatím nejdetailnější snímek Sllunce. Fotografie je pořízena ze vzdálenosti 75 milionů kilometrů a je poskládána z 25 jednotlivých snímků. Originální fotografie má rozlišení 9148 x 9112 pixelů.

#ICYMI Zoom in and explore the incredible detail of our home star, courtesy of #SolarOrbiter @EuiTelescope 🤩 https://t.co/2vOYZ7aw92 #WeAreAllSolarOrbiters #ExploreFarther pic.twitter.com/MpDFZW2PJD

— ESA's Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) March 27, 2022