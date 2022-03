Žádná baterie nevydrží věčně. JB Straubel, spoluzakladatel a dlouholetý technologický ředitel Tesly, tvrdí, že životnost baterií elektromobilů by měla být 15 let. Dle jeho slov by životnost baterie měla odpovídat životnosti auta. Jakmile baterie „odejde“, tak by si zákazník měl koupit nové vozidlo a nekupovat baterii novou. Jde ale pouze o myšlenku. Tento problém je ještě několik let vzdálený. Časem se zřejmě změní přístup i ceny.