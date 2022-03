Ubisoft by měl mít v brzké době velkou prezentaci. S informací přišel insider Tom Henderson, který ale dodává, že o datu konání možná rozhodne také dění na Ukrajině. Tak či onak, Ubisoft by měl ukázat až 20 her. Mezi nejočekávanější tituly se řadí Assassin’s Creed Infinity a Rift, Skull & Bones, Avatar: Frontiers of Pandora, Prince of Persia: Sands of Time Remake, The Crew 3 a spoustu dalších.