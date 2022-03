Rusko se chystá okopírovat McDonald’s

Válka na Ukrajině trvá už více než tři týdny a mnohé společnosti se stále více odvrací od Ruska. Namátkou můžeme zmínit třeba Apple, Intel, AMD, Rolex, Ferrari, ale také třeba nejslavnější fastfoodové řetězce v čele s McDonald’s. Rusové si ale asi zatím velkou hlavu se sankcemi nedělají a snaží se vlastním přičiněním jejich dopad zmenšit. Odchod populárního McDonald’s tak možná brzy Rusy tak mrzet nebude, neboť má přijít tamní alternativa v podobě Strýčka Váni.

Nový řetězec má provozovat výrobce konzervované zeleniny Russkoye Pole Logistik, jenž podal u ruského patentového úřadu žádost o registraci ochranné známky zvané Strýček Váňa, tedy Дядя Ваня. Snaha připomínat McDonald’s je více než zřejmá, neboť se jedná o logo s červeným pozadím a typickým žlutým písmenem M, které je otočeno na bok a doplněno čarou, čímž vzniká písmeno В (tj. písmeno V pro latinku). Žádost nebyla patentovým úřadem zatím posouzena, nicméně Russkoye Pole Logistik žádá o registraci značky na mezinárodní úrovni na poli kaváren, bufetů, snack barů, restaurací a taktéž donášky jídla domů. Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin se už v minulém týdnu nechal slyšet, že namísto populárního fastfoodového řetězce by měla dorazit brzy domácí alternativa. McDonald’s v souvislosti s válkou na Ukrajině dočasně uzavřel 850 svých restaurací. Rusové zde zaměstnáni by ale měli svou mzdu pobírat i nadále.

Remember the tears in Moscow when #McDonalds closed?

The Kremlin's moved a step closer to stealing everything the fast food chain owns in Russia including the signs it seems! 90 degrees to the right and you have a logo for proposed new burger chain "Uncle Vanya"

B in Russian=V pic.twitter.com/B1mwiGJuIe

— Tim White (@TWMCLtd) March 17, 2022