Apple pokračuje ve vývoji chytrého prstenu

Není žádným tajemstvím, že Apple myslí na zdraví svých uživatelů. Prim v tomto směru hrají samozřejmě Apple Watch, které ale jsou v poslední době terčem kritiky ohledně inovací na poli chytrých senzorů. V dohledné době se nejvíce spekuluje o přidání měření tlaku a tělesné teploty. Už roky se pracuje taktéž na senzoru pro měření glukózy v krvi, nicméně podle zdrojů nejsou výsledky dobré.

Tu a tam slýcháváme taktéž o možnosti naučit měřit srdeční tep sluchátka AirPods, což by v kombinaci s Apple Watch poskytovalo přesnější data. Ani zde se ale nezdá, že by v dohledné době mělo něco podobného dorazit. V souvislosti s Applem se také občas spekuluje o chytrém prstenu, přičemž jeden z prvních patentů dorazil už v roce 2015. A jak je vidět dle nové patentové přihlášky, Apple nad tímto řešením stále uvažuje. Pokud se podíváte na grafické vyobrazení patentu na boku tohoto odstavce, nevidíte prsten v pravém slova smyslu. Apple v patentu rozmýšlí nad mnohými řešeními, přičemž několik z nich popisují klasický prsten. Zde je ovšem vidět zařízení na konec prstu, které Apple několikrát v patentu popisuje jako „vstupní zařízení“. Šlo by o produkt, který by mohl ovládat jiný gesty uživatele. Zařízení by taktéž reagovalo na dotyk okolních prstů. Využití by tak mohlo být skutečně košaté. Na každý pád se jedná pouze o patent, který nemusí být nikdy využit. Líbil by se vám chytrý prsten od Applu?