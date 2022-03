watchOS 8.5 opravuje chybu, která povolovala vaše sledování i přes zákaz

Jedním z hlavních pilířů loni představeného iOS 15 a dalších nových verzí OS Applu bylo zvýšení uživatelské bezpečnosti při využívání internetu a to konkrétně funkcemi v čele s Mail Privacy Protection, která má za cíl zabránit všem formám možného sledování skrze maily. Jak se však záhy ukázalo, zdánlivě skvělé funkce má své mouchy a to dokonce pocházející přímo z Applu. Ty by ale již měly snad být zahubeny.

Největší slabinou Mail Privacy Protection byla podle dostupných informací nepodpora Apple Watch, což ve výsledku velmi zjednodušeně řečeno znamenalo to, že když uživateli dorazil na iPhone, iPad či Mac mail, i přes zaktivovanou funkci Mail Privacy Protection mohl být sledován kvůli notifikaci a následnému čtení mailů (a stahování příloh a tak dále) na hodinkách. Hodinky totiž vždy stahují obsah pomocí skutečné IP adresy příjemce, čímž ve výsledku celou kamufláž dokázaly zabít. To se ale již nyní naštěstí mění. Ve watchOS 8.5 totiž nasadil několik novinek v čele s blokací vzdáleného načítání a stahování obsahu, které by jinak uživatele při aktivním Mail Privacy Protect odhalilo. K dispozici jsou nicméně i možnosti pro ruční stažení náhledu a tedy de facto povolení toho, že bude uživatel “vidět”. Pokud si tedy na své soukromí potrpíte, nyní bude ještě lépe chráněné.