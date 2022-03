V Brně se začne testovat autonomní minibus

Praha má metro, my autonomní minibus. Možná takto bude reagovat řada obyvatel Brna. Jedná se samozřejmě o legraci. Ale opravdu – v Brně se začne testovat vůbec první autonomní autobus v Česku. I když jde o autonomní vozidlo, pro jistotou zde bude přítomen řidič. V současné době se teprve spekuluje, na které lince se bud autobus nacházet. Na každý pád dobrou zprávou je, že jízda v něm bude zcela zdarma, aby Centrum dopravního výzkumu mělo co nejvíce zpětné vazby od cestujících. Na cestách by měl být viděn nejpozději v červnu. Má to ale i stinnou stránku. Jeho maximální rychlost je 40 km/h, přičemž kvůli bezpečnosti bude jezdit až o 20 km/h pomaleji. Ani kapacita baterie není žádná sláva. Autobus může jezdit maximálně 4 hodiny, poté je třeba jej až 3 hodiny nabíjet.

Fotogalerie autonomni minibus 1 autonomni minibus 2 Vstoupit do galerie