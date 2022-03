Dost možná jste se někdy setkali s člověkem, který vám řekl, že iPhone není bezpečné zařízení, a že je nutné mít na něm nainstalovaný antivir. Hned za začátek tohoto článku vám mohu říct, že se rozhodně nejedná o pravdu. iPhone je doopravdy velmi bezpečný a prakticky neexistuje způsob, pomocí kterého by se do něj mohl dostat vir. Bezpečnost je zaručena díky tomu, že veškeré aplikace běží v tzv. sandbox režimu, což jednoduše řečeno znamená, že každá aplikace má svůj „píseček“ a nemůže na píseček jiné aplikace. Vir tak nemá šanci se dostat například do jádra systému či kamkoliv jinam. Na Macu ale tohle neplatí, zde je nutné být obezřetnější.

iPhone virus v Kalendáři: Jak odstranit škodlivý kód z Kalendáře

I přesto ale existují určité způsoby, pomocí kterých vám mohou útočníci pořádně zavařit. Nejčastěji se k tomu využívá nativní aplikace Kalendář, do které si uživatel vlivem své nepozornosti může nahrát jakýsi „škodlivý kód“. Konkrétně se tedy nejedná o žádný vir, ale o vychytrale vytvořený kalendář, u kterého se přihlásíte k jeho odběru. Jakmile kalendář začnete odebírat, tak vám různě během dne začnou chodit různé notifikace, které vás většinou nabádají k tomu, abyste otevřeli nějaký odkaz, kde už se vir či škodlivý kód nacházet může. Často jsou tyto odkazy skryté v duchu nějaké soutěže, ve skutečnosti se ale většinou jedná o phishing. Dobrou zprávou je, že se tohoto „viru“ můžete opravdu jednoduše zbavit. Stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže, kde najděte a rozklikněte sekci Kalendář.

Tímto se ocitnete v rozhraní nastavení aplikace Kalendář, kde otevřete sekci Účty.

Následně v kategorii Účty najděte kolonku s názvem Odebírané kalendáře, kterou otevřete.

Zde je nutné rozpoznat a otevřít škodlivý kalendář, k jehož odběru jste se nevědomky přihlásili. Nejčastěji má tento kalendář název Click Subscribe, názvy se ale mohou lišit.

Úplně dole pak prstem klepněte na možnost Smazat účet.

Nakonec akci potvrďte stisknutím Smazat účet ve spodní části obrazovky.

Výše uvedeným způsobem se tedy na vašem iPhonu můžete zbavit „viru“ v podobě škodlivého kalendáře, ke kterému se můžete omylem přihlásit při procházení webu. Jakmile provedete pomocí výše uvedeného postupu odebrání kalendáře, tak už nemusíte mít žádné další obavy. Tímto způsobem se otravných notifikací zbavíte stoprocentně a můžete mít jistotu toho, že se nikam nedostal škodlivý kód, popřípadě nějaká část viru. Jak už totiž bylo řečeno v úvodu, tak to vzhledem k režimu sandbox ani není možné. Berte na vědomí, že byste na internetu rozhodně neměli bezhlavě klikat na vše, co se vám obrazí. Až vás tedy stránka někdy v budoucno požádá o přidání kalendáře, rozhodně tuto žádost odmítněte.