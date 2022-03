Na Ukrajinu dorazila v pátek další várka terminálů Starlink. Kromě těch Musk poslal také například generátory elektrické energie. O daru informoval sám ukrajinský vicepremiér Mykhailo Fedorov na Twitteru.

Received the second shipment of Starlink stations! @elonmusk keeps his word! Thank you for supporting Ukraine and peace in the entire world! @OMarkarova thanks! pic.twitter.com/hNZwsXkOCT

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 9, 2022