Vskutku nečekaně jsme se na včerejší Apple Keynote dočkali představení nového iPhonu 13 (mini) a 13 Pro (Max). Apple udělal to, co udělal už například u předchozího iPhonu 12 (Pro) a rozhodl se několik měsíců po oficiálním vydání vlajkových lodí přijít ještě s další barvou do portfolia produktů. Tentokrát jsme se však nedočkali přidání fialové barvy k levnějšímu modelu. Konkrétně přišla barva zelená, která mnohým uživatelům chyběla. V případě levnějšího iPhonu 13 (mini) se jedná o klasickou zelenou, nové zelené barvy se však dočkal i iPhone 13 Pro (Max), kde Apple vsadil na název alpsky zelená.

Stáhněte si tapety z nových zelených iPhonů 13 (Pro)

Když Apple představuje nové produkty, tak společně s nimi přichází také speciální tapety, které s nimi jdou ruku v ruce. To samé se stalo i u nových zelených iPhonů 13 (Pro), u kterých Apple přišel s tapetami, u kterých dominuje především zelená barva. Pokud se vám tyto tapety na konferenci zalíbily, popřípadě pokud vlastníte starší iPhone v zelené barvě, anebo už se nemůžete dočkat, až vám zelená varianta „třináctky“ dorazí domů, tak si tapety již nyní můžete stáhnout a nastavit. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste se přemístili na Google Disk, kde jsou tapety uloženy – klepněte na tento odkaz.

Zde si poté vyberte tapetu, a poté ji rozklikněte.

a poté ji Jakmile tak učiníte, tak klepněte na tlačítko pro stažení vpravo nahoře.

vpravo nahoře. Po stažení tapetu v rozklikněte ve správci stahování a vlevo dole klepněte na ikonu sdílení.

a vlevo dole klepněte na Nyní je nutné, abyste sjeli níže a klepnuli na řádek Uložit obrázek.

a klepnuli na řádek Poté přejděte do aplikace Fotky a staženou tapetu otevřete.

a staženou tapetu Pak už jen vlevo dole klepněte na ikonu sdílení, sjeďte níže a klepněte na Použít jako tapetu.

sjeďte a klepněte na Nakonec stačí, abyste klepnuli na Nastavit a zvolili si, kde se bude tapeta zobrazovat.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu nastavit zelenou tapetu na pozadí plochy, popřípadě na uzamčenou obrazovku. Na včerejší Apple Keynote jsme se každopádně dočkali představení také dalších produktů, u kterých Apple přišel s novými tapetami – například Studio Display nebo iPhone SE třetí generace. Pokud se vám zalíbily tapety z těchto zařízení, tak rozhodně čtěte náš magazín i nadále, jelikož i tyto tapety se vám pokusíme co možná nejdříve přinést, abyste si je mohli nastavit.