M1 Ultra má o 80% výkonnější GPU než Radeon Pro W6900X v Mac Pro

To, že je včera představený procesor Apple M1 Ultra extrémně výkonný jsme pochopili již při prvních slovech zástupců Applu, ovšem až dnes nám dochází, jakou revoluci Apple způsobil. Již jsme si ukázali, že M1 Ultra je o čtvrtinu rychlejší než Mac Pro v nejvyšší možné konfiguraci s procesory Intel. Nyní je však na řadě podívat se na grafický výkon toho nejlepšího, co Apple nyní nabízí. Čip M1 Ultra disponuje 20jádrovým CPU s tím, že 16 z těchto jader je vysoce výkonných a 4 jádra josu určena pro výsokou efektivitu, co se spotřeby elektrické energie týká. Mimo to má také 64 grafických jader GPU a 128 GB pamětis šířkou pásma až 800 GB/s.

To se v praxi projevuje tak, že je M1 Ultra o neuvěřitelných 80 % výkonnější v rámci GPU, než nejvyšší konfigurace Mac Pro s grafickou kartou AMD Radeon Pro W6900X. Je potřeba zdůraznit, že cena samotné grafické karty Radeon RX 6900 se pohybuje okolo 50 tisíc korun, přičemž za Mac Studio s M1 Ultra zaplatíte 116 tisíc korun. M1 Ultra podporuje až 18 streamů současné v 8K ProRes, čehož jak říká sám Apple není žádný jiný počítač na světě schopen. Jedná se také o nejlepší procesor na světě z pohledu přepočtu výkonu na spotřebu elektrické energie. Pokud tedy hledáte nekompromisní výkon, pak zapomeňte na Mac Pro a sáhněte po Mac Studio, případně počkejte na zcela nový Mac Pro.