Už 15. března dorazí na konzole nové generace vylepšené GTA 5. Každý z nás by asi už raději viděl díl s číslovkou „6“, ovšem musíme brát za vděk tím, co máme k dispozici. Bude vůbec o co stát? Podle tvůrců se bude kvalita přibližovat té počítačové na nejvyšší detaily s tím, že máme počítat s ray tracingem a vylepšenými texturami. Nejzásadnějším sdělením ale asi je skutečnost, že na konzolích budou celkem k dispozici tři grafické režimy. Níže umístěnou tabulku vypracoval web Indian-tv.