6 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (28. 2. 2022 – 6. 3. 2022)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

V App Storu je k dispozici také česká informační platforma FlashNews. Tuto službu můžete využívat na všech vašich zařízeních včetně iPhonu, kde můžete díky specifickému výběru sledovat pouze témata, která vás zajímají a která se vás dotýkají. Aplikace FlashNews je zcela bezplatná, nabízí velmi bohaté možnosti přizpůsobení při současném zachování vašeho soukromí a bezpečnosti, a nabízí také možnost notifikací s nejdůležitějšími či mimořádnými zprávami nebo třeba užitečné a přehledné widgety na plochu vašeho iPhonu.

Ve hře Dungeons of Dreadrcck si dosytosti užijete retro atmosféru počítačových her z osmdesátých let. Čeká vás cesta stovkou pečlivě navržených levelů v tajuplném prostředí Dreadrock Mountain, procházení různých jeskyň, doupat a zákoutí, a spousta dobrodružství. Hra je k dispozici jak pro iPhone, tak i pro iPad.

Nová hra s názvem Flash Party vám přináší spoustu zajímavých soubojů, pro které si můžete vybrat a plně personalizovat vašeho vlastního hrdinu. Ve Flash Party můžete také plánovat a organizovat vaše vlastní souboje, přizvat k nim přátele, vybírat si z různých map, které jsou zde k dispozici, a mnoho dalšího.

Máte rádi hudbu a baví vás objevovat nový obsah k poslechu? Aplikace Music League vám pomůže objevit nové skladby a interprety na základě vašeho vkusu, ale nejen to. Můžete zde sdílet vaši oblíbenou hudbu i nové objevy, procházet nejrůznější žebříčky, čerpat inspiraci k poslechu hudby pro různé příležitosti nebo třeba porovnat své preference s přáteli.

Aplikací pro relaxaci, meditaci, uvolnění a lepší spánek není nikdy dost. Ve Sleep Sounds najdete obsáhlou sbírku zvuků ve vysoké kvalitě, které si můžete namixovat doslova na míru. Tato relaxační aplikace nabízí nejen všechny možné zvuky přírody, ale také další specifické zvuky, jako je třeba zvuk jedoucího auta, puštěného ventilátoru, vlaku nebo třeba kavárny. Je jen na vás, jaký mix si vytvoříte pro rychlejší usnutí, lepší soustředění nebo třeba relaxaci.

Milovníkům hudby je určena také poslední aplikace z našeho dnešního výběru. Jak název napovídá, aplikace Caset: Next-Gen Mixtapes vám umožní vytvářet zajímavé hudební kompilace a sbírky, přizvat k jejich tvorbě vaše přátele, a využívat při tvorbě přednastavené šablony. Aplikace Caset: Next-Gen Mixtape nabízí možnost integrace s hudební streamovací službou Apple Music.