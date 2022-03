Apple odhalil další várku skvělých her, které obohatí předplatné Apple Arcade

Apple představilo další várku her, jež zamíří v nejbližších týdnech do služby herního předplatného Apple Arcade. Tentokrát půjde již o dávno vydané hry, které ovšem předplatné obohatí ve svých vylepšených verzích s pluskem za názvem. Tři z nich jsou přitom součástí výběru App Store Greats, který sdružuje ty nejlepší hry v nabídce obchodu.

První z her je remasterovaná verze Alto’s Adventure. Již tak krásná hra si projde faceliftem a pro ty, co hráli původní verzi, slibuje možnost přenosu již dosaženého postupu z původní hry. Zahrát si za donekonečna snowboardujícího Alta si budete moci prostřednictvím předplatného 25. března. Další novinkou, která úspěšně odolává zubu času, je Monument Valley 2. Logické dobrodružství, v němž si hrajete s perspektivou, vypadá stále nádherně a do Apple Arcade dorazí už příští týden, 11. března.

Poklidná herní dobrodružství vyvažuje Apple přidáním frenetické plošinovky Shadow Blade. V ní budete hrát za bojovníka, který se chce stát nejlepším nindžou a přisvojit si titul posledního Shadow Bladea. Hra dorazí do předplatného už tento pátek, 4. března. Posledním z nové várky her je další relaxační záležitost, budovatelská strategie Pocket Build. V ní si můžete postavit vlastní verzi fantasy městečka. K tomu vám přitom nabídne stovky různých možností. Pocket Build si budete pomocí Apple Arcade moci zahrát 1. dubna.