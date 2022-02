Společnost Nvidia měla co dělat s hackery. V souvislosti s tímto útokem byly vypnuty některé interní systémy. Na každý pád není jasné, zda se to podařilo učinit hackerům, nebo je preventivně vypnula Nvidia. Podrobnosti o samotném útoku známy nejsou a není ani zřejmé, zda se útočníkům podařila odcizit nějaká důvěrná data (hackerská skupina ovšem získala zhruba 1 TB dat). Nvidia ale přešla do protiofenzívy. Servery útočníků „nakazila“ ransomwarem a odcizené údaje zašifrovala.