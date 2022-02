Apple chystá Mac integrovaný do Magic Keyboard

Macy lze v současnosti sehnat celkem ve třech verzích – konkrétně jako notebooky, all-in-one zařízení a jako “krabicové” verze. Jak se však zdá, v budoucnu by k nim rád Apple přiřadil další zbrusu novou verzi, která se alespoň podle dostupných patentů jeví jako více než zajímavá. O co konkrétně se má jednat?

Kalifornský gigant se nedávno patentoval možnost implementovat hardware Macu do klávesnice Magic Keyboard. Ta by kvůli tomu sice musela být logicky vyšší a zřejmě i celkově mírně větší, nicméně stále by se jednalo o kompaktní zařízení, které by nebylo problematické přenášet a v případě nutnosti připojit k externímu monitoru spolu s trackpadem či myší. Že vám je podobná myšlenka nějaká povědomá? To proto, že v 80. letech výrobci podobně řešení počítače vydávali. Vzpomenout lze třeba na legendární Commodore 64, který byl taktéž de facto “jen” tlustou klávesnicí, ke které bylo potřeba připojit pro využití hardwaru skrytého v ní monitor a myš.

Ačkoliv se v současnosti jedná o pouhý patent, vzhledem k tomu, jaké možnosti nyní Applu nabízí jeho vlastní počítačové čipy rodiny Apple Silicon, nelze budoucí příchod podobné řešení v žádném případě vyloučit, ba naopak. Vzhledem ke své využitelnosti by totiž našel zcela určitě velmi solidní uplatnění mezi mnoha jablíčkáři – tím spíš, pokud by byl za přívětivou cenu, což je vzhledem k celému konceptu zařízení pravděpodobné. Nezbývá tedy než doufat, že bude Apple skutečně odvážný a v nadcházejících letech se touto na první pohled retro mašinkou rozhodne zaujmout.