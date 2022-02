Jak levně koupit originální Microsoft software? Windows 10 nyní pořídíte již od 5,6 €

Komerční sdělení: Příchod Windowsu 11 zaznamenal poměrně velký úspěch, kvůli čemuž si tento systém chtějí všichni vyzkoušet. Jelikož ale není nejlevnější, tak se většina uživatelů uchyluje k pirátským kopiím, které pro vás mohou být až nebezpečné. V takovém případě mohou v sobě skrývat malware, odcizit vaše osobní informace, a dokonce i data. Z tohoto důvodu byste měli být obezřetní a dbát především na bezpečnost.

Chcete získat originální Windows nebo Microsoft Office za co možná nejnižší cenu?

V takovém případě byste rozhodně neměli přehlédnout Godeal24. Obchod Godeal24 se totiž specializuje na prodej licencí, které odkupuje od společností, jež už je nepotřebují. Tímto způsobem se tak předávají jednotlivcům. Godeal24 tak zná „historii“ každé licence, díky čemuž se zákazník nikdy nesetká s nějakými problémy. Podle Soudního dvoru Evropské unie je tento způsob přeprodeje v Evropě zcela legální a tedy i bez rizika. Jednoduše si tak můžete přijít na licenci za zlomek její ceny, aniž byste cokoliv porušovali. Zároveň Godeal24 zasílá aktivační klíč spolu s podrobnými informacemi k instalaci softwaru okamžitě e-mailem, aniž byste museli čekat například na doručení objednávky. Licence, které si zde zakoupíte, pak ani nepodléhají žádnému předplatnému a jsou platné doživotně. Tímto tak můžete získat neomezený přístup k aktualizacím.

Právě teď navíc Godeal24 dokáže potěšit speciální akcí Special Deal, díky které se nejpopulárnější produkty dočkaly obrovského zlevnění. Například Windows 11 zakoupíte již za 15,14 €! Když navíc nakoupíte více, tak ještě více ušetříte. Windows 10 se prodává od 5,6 € za PC a Microsoft Office 2021 vyjde na 30,22 €. Řadu dalšího softwaru od Microsoftu si tak můžete pořídit za bezkonkurenčně nejnižší ceny (Windows 11, Office 2019, Office 2016 a řadu dalších). Aby toho nebylo málo, tak navíc můžete ušetřit až 62 % na Windows a MS Office.

EXTRÉMNÍ SLEVY! Speciální ceny po omezenou dobu

Nejpopulárnější operační systémy a kancelářské balíčky si nyní můžete pořídit za doslova speciální ceny. Slevy jsou již aktivní a nemusíte tedy ani zadávat žádný slevový kód – jednoduše je stačí vložit do košíku a máte prakticky hotovo.

Sleva 62% na zvýhodněné balíčky! Slevový kód: SGO62

Sleva 50 % na Windows! Slevový kód: SGO50

Další verze pro online práci i studium! Slevový kód: SGO62

Nástroje pro váš počítač

Aby toho nebylo málo, tak si zároveň můžete přijít na nástroje pro PC pro zvýšení produktivity.

Godeal24 je online obchodem, který se zaměřuje na prodej operačních systémů, kancelářských balíčků a her, přičemž už řadu let operuje na globálním trhu. Již od svých začátků staví zákazníka na první místo a snaží se vždy přinést ty nejžádanější produkty za nejlepší ceny. Aby se celý proces pro zákazníka co možná nejvíce usnadnil, tak Godeal24 ke každému aktivačnímu klíči přidává podrobný návod na stažení, instalaci a aktivaci softwaru. Vše obdržíte formou e-mailu prakticky ihned po zaplacení vaší objednávky. Kdyby cokoliv, můžete se navíc kdykoliv obrátit na profesionální a nepřetržitou zákaznickou podporu (zasláním e-mailu na adresu service@godeal24.com). Bližší informace a recenze samotných zákazníků naleznete na ověřeném portálu Trustpilot.