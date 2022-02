Zhruba za měsíc přibude do portfolia Netflixu velmi slibně vypadající snímek. Film Černý krab je švédský akční thriller zasazený do postapokalyptického světa zmítaného válkou. Během dlouhé a kruté zimy se šest vojáků vydává na tajnou misi napříč zamrzlým souostrovím a riskuje své životy, aby přepravili záhadný balíček, který by mohl ukončit válku. Nepůjde to ale samozřejmě bez problému. Pod odstavcem naleznete trailer. Film dorazí 18. března.