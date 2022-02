Recenze Zwilling Vacuum: Skvělá vakuovačka, která si rozumí i s iPhonem

Kdekdo o mě ví, že mám velmi rád nejrůznější technologické gadgety a obecně vše, co jde alespoň nějakým způsobem využívat “smart”, tedy chytře. Když mi proto kolega Roman na Vánoce “nadělil” vakuovačku Zwilling Vacuum, zajiskřily mi oči. Sám jí totiž již dlouho používá, díky čemuž jsem od něj slyšel tuny historek o tom, jak skvělá je a jak chytře jí lze vlastně využívat, na což jsem se ohromně těšil. A jelikož nám doma dělá již téměř dva měsíce společnost, nadešel čas na její zhodnocení.

Zwilling Vacuum je de facto produktovou řadou německé firmy Zwilling J. A. Heckels zabývající se výrobou nádobí, kuchyňských nožů a obecně příslušenství do kuchyní, v rámci které lze sehnat kromě vakuovací pumpy i celá řada různě velkých plastových i skleněných dóz spolu s vakuovacími opakovatelně použitelnými sáčky, které jsou k dostání opět v několika velikostech. Právě opakovatelná použitelnost mě osobně přijde super, jelikož je vakuování díky tomu jednak ekologické a jednak se zkrátka nemusíte starat o to, že vám došel obalový materiál a vy jej tak musíte dokupovat. Jasně, i opakovaně použitelný sáček se může roztrhnout a dóza rozbít, ale stále se v takovém případě bavíme o mnohem méně častých investicích než do klasických vakuovaček pro jednorázová vakuování. Na druhou stranu ale musíte u tohoto typu vakuování počítat s tím, že si u něj neužijete například čím dál oblíbenější metodu vaření sous-vide, tedy “vaření” zavakuovaného obsahu ve vodě kvůli co nejdokonalejšímu prolnutí chutí a zachování šťavnatosti. Horká voda by totiž mohla uzávěr vakuovacího sáčku poškodit. Celý vakuovací systém od Zwilling je tedy určený “jen” na prodloužení čerstvosti potravin, které by měly vydržet až 5x déle.

Přestože u vybavení do kuchyně leckoho design a zpracování přespříliš nezajímá, myslím si, že zde se u něj pozastaví snad každý. Zpracování vakuovačky, ale i dóz a sáčků je totiž na opravdu skvělé úrovni, díky čemuž je s nimi radost pracovat. Osobně se mi velmi líbí například i to, že je vakuovací pumpa osazena akumulátorem, který lze nabíjet standardně přes USB-A adaptéry do zásuvky. “Do plna” nabijete pumpu dle manuálu za zhruba čtyři hodiny, co se pak týče jejího vybití, vakuovačku používám na denní bázi od Vánoc a nenabíjel jsem ji zatím krom prvotního nabití ani jednou. Záleží ale samozřejmě na tom, jak moc vakuovat budete.

A co že je na vakuovačce Zwilling vlastně chytrého? Konkrétně systém orientace ve vakuovaném jídle. Úložné dózy i sáčky jsou totiž opatřeny unikátními QR kódy (každá svým), které lze číst přes mobilní aplikaci Zwilling. Tu stáhnete zdarma v App Store či Google Play s tím, že pak v ní už jen vždy stačí zvolit možnost pro “uložení” QR kódu dané dózy či sáčku, následně QR kód naskenovat, v aplikaci si přidat ke kódu popisek, zvolit dobu trvanlivosti nebo chcete-li skladovatelnost a popřípadě i fotku daného jídla a je hotovo. Jakmile máte takto úložný box či sáček s jídlem “zalistován” v aplikací, stačí jej dát do lednice a dál už se o něj nemusíte starat. V aplikaci budete od této chvíle vidět, kdy by mělo jídlo ve vakuovaných dózách či sáčcích projít s tím, že vás na procházející jídlo upozorní i notifikace z aplikace. Zkrátka a dobře, o svém jídle máte díky aplikaci skvělý přehled, což je určitě užitečné.

Kdybych tedy měl po téměř dvou měsících života s vakuovací sadou Zwilling Vacuum její využitelnost zhodnotit, hodnotil bych ryze pozitivně. Osobně naprosto nesnáším plýtvání jídlem a proto se vždy snažíme s přítelkyní vše, co doma máme zpracovat, jak jen to nejlépe jde. A právě díky vakuovačce máme na zpracovávání našich oblíbených potravin daleko více času, jelikož díky vytvoření vakua vydrží nikoliv jen poživatelné, ale troufnu si říci, že i prakticky čerstvé daleko déle. Právě zachování čerstvosti je pak v mých očích druhým obrovským plusem celého systému. Ať už se bavíme o zelenině, ovoci nebo třeba uzeninách, zapomeňte na jakékoliv strádání časem projevující se změnou chuti – ve vakuu nic takového nehrozí. A když k tomu všemu přičtu ještě pro mě osobně velmi příjemnou vychytávku v podobě aplikace pro skenování QR kódu pro snadnější orientaci v boxících, dostávám vychytávku, která si rozhodně zaslouží místo v každé kuchyni – tím spíš, když základní sada obsahující vakuovou pumpu dvě skleněné dózy a čtyři opakovaně použitelné vakuovací sáčky vyjde na 2579 Kč.

