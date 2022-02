Recenze GoPro Fetch: Udělejte ze svého psa kameramana!

Bavit se o tom, že by něco mohlo v zábavě nahradit vašemu čtyřnohému příteli starý dobrý balónek je nesmysl. Tenisák je zkrátka tenisák a pokud váš pes propadne kouzlu aporotvání, nic jej nemůže překonat. Existuje však něco, co může i běhání za balónkem nebo cokoli, co se svým psem budete dělat vylepšit. Svého čtyřnohého kamaráda totiž můžete snadno proměnit v profesionálního kameramana a pořídit záběry, kterým se nic na světě nevyrovná. Nevěříte? Tak se pojďte podívat na následující recenzi GoPro Fetch!

GoPro Fetch je doplněk pro vaši stávající GoPro kameru a je určen primárně pro lidi, kteří již aktivně GoPro používají. Já ji používám téměř výhradně, když jezdím na okruhu nebo v některém z alpských průsmyků a proto mě zaujala možnost, jak GoPro využít společně s mým nejlepším kamarádem. Jedná se o oficiální produkt od společnosti GoPro a jde v podstatě o měkkou podložku, s držákem na kameru a s popruhy, pomocí kterých ji připnete vašemu pejskovi na tělo. Samotná podložka je vyrobena z pevné, ale přesto měkké gumy a je dostatečně velká na to, aby se váha kamery rozprostřela na co největší plochu zad. Podložka je samozřejmě vytvarována tak, aby co nejvíce kopírovala právě tělo psa a nedocházelo k jejímu padání nebo klouzání po zádech. Fetch je navíc vybaven také druhou podložkou, která je na hrudníku a má také držák na GoPro kameru. Ta je však použitelná opravdu jen pro větší plemena, která mají hrudník dostatečně vysoko od země a navíc sice uvidíte zajímavé záběry, ovšem nebude poznat, že je natáčel pes, protože kamera je umístěna před jeho tělem.

Fotogalerie GoPro pro psa GoPro Fetch Fetch GoPro Recenze GoPro Fetch +2 fotky Popruh pro psa GoPro Vstoupit do galerie

Já osobně tak se svým 12kilovým pejskem používám pouze podložku na záda. Fetch se přikurtuje k tělu pejska pomocí elastických pásů, podobně jako například některé zimní bundy pro psy. Jejich velikost lze upravit dle velikosti psa a samozřejmě nechybí ani držáky, do kterých zaháknete přebývající kusy pásu. Pejskovi tak nikde nic „neplandá“ a nic mu nezavazí. Samozřejmě pokud budete Fetch používat jen s jedním pejskem, je ideální popruhy zastřihnout přímo na jeho velikost.Popruhy vedou přes hrudník, pod předními tlapkami a přes bříško stejně,jako je to u postrojů, které někteří používají místo obojku. Popruhy jsou široké a pejska neřežou, ostatně jedná se skutečně o stejný systém, který se používá u postrojů, které preferují majitelé psů, jenž se na vodítku škubou nebo které slouží pro připnutí psa k bezpečnostnímu pásu ve vozidle.

Jakmile pejskovi obléknete postroj, stačí do něj připnout kameru a můžete jít na věc. Jedna z nejvtipnějších záležitostí je, že GoPro má vlastni Wi-Fi a umí přenášet vzdáleně obraz do vašeho iPhone. Můžete se tedy dívat v reálném čase na to, co vidí váš pes – samozřejmě tedy jen v dosahu Wi-Fi. Abyste začali nahrávat, můžete buď zavolat pejska k sobě a aktivovat kameru ručně, nebo ji zkrátka necháte běžet zapnutou a přes iPhone si sami zapnete a vypnete nahrávání, kdykoli se vám zachce. Upřímně řečeno, když jsem poprvé „ovládal“ psa na dálku a měl možnost jej vidět s tímto postrojkem, bylo to celkem vtipné a opravdu hodně zábavné. Jen si to představte, vidíte zkrátka vše, co váš čtyřnohý kamarád a můžete si to navíc nahrát nebo vyfotit.

Co mě mile překvapilo je kvalita záznamu, na kterou se ostatně můžete podívat sami. Jasně, každý ví, jak dobře GoPro nahrává, navíc já používám GoPro 9, což je s výjimkou desítky to nejlepší, co GoPro nabízí. Ovšem žádné auto, žádné kolo, lyže nebo cokoli, na co GoPro používáte se nehýbe takovým způsobem jako pes. Ostatně podívejte se sami na videa z GoPro Fetch, která natočil můj pes a uvidíte, že stabilizace kamery dostává opravdu zabrat. Co je navíc super je GPS v GoPro, díky které máte možnost vidět, jakou rychlostí váš kámoš běhá a nebo jaké přetížení bezproblémů zvládá, když mění směr. Musím říct, že jsem věděl, že Mac je opravdu rychlý pes, ovšem až takovou naměřenou rychlost jsem opravdu nečekal a že v zatáčce dá bez problémů 2G přetížení mi také vyrazilo dech. Jediné, na co je potřeba dávat trošku pozor, je fakt, že pokud má váš pejsek jemné chlupy, pak může kamera s držákem po jeho srsti snadno klouzat a pokud mu nechcete nějak hodně pevně zatahovat popruhy, což nechcete, je ideální dát držák na něco, co má oblečené. Stačí bunda, v létě nějaké tričko nebo cokoli, co váš pes snese mít na sobě.

Je důležité také zmínit, že náš pes opravdu miluje oblečení a vůbec mu nevadí nosit bundy, mikiny nebo například i světla na obojku a tak dále. Je však možné, že váš pes, který nikdy neměl nic oblečené, zareaguje tak, že zkrátka popruhy a kameru nesnese. Co se hmotnosti kamery týká, samotná kamerka váží i s držákem nějakých 125 gramů a popruhy na připevnění jsou na tom velmi podobně. Zátěž čtvrt kila, která je navíc díky podložce, jenž má pes na zádech, rozprostřena na celá záda není až tak moc, aby při váze psa 10 a více kilogramů hrozilo, že při občasném používání dojde k nějakým problémům s klouby. Právě hmotnost ve spojení s velmi flexibilními možnostmi upnutí je to, co je na celém řešení od GoPro perfektní. Psa totiž nic neomezuje a kameru na zádech (alespoň ten náš) vůbec neřeší. Pokud však máte pejska, který nesnese pomalu ani obojek, určitě nejprve vyzkoušejte, zda mu popruhy a kamera nebudou vadit. Také je důležité, aby byl váš pejsek v dobré kondici a neměl nějaké problémy s pohybovým aparátem. Navíc i když GoPro píše, že je Fetch pro pejsky od 7 do 54 kilogramů, osobně bych jako nejnižší hranici doporučoval deset kilogramů s tím, že náš pejsek na fotografiích má 12 kilogramů. Kamera mu absolutně nevadí a opravdu s ní funguje naprosto stejně jako bez ní a právě proto stojí i samotné záběry a fotografie za to.

GoPro Fetch rozhodně není věc, kvůli které byste měli letět kupovat GoPro jako takové. Pokud však kameru máte a používáte ji na něco jiného a zároveň máte doma čtyřnohého kamaráda, který štěká, pak je to vychytávka, díky které si užijete spoustu srandy a za tu cenu, za kterou ji GoPro nabízí, se rozhodně vyplatí. Užijete si spoustu srandy a hlavně budete mít psí pohled na svět a to je něco, co se jen tak nevidí. Pak už jen stačí vyrazit někam do přírody nebo dělat to, co každého psa baví nejvíc, běhat za balónkem.

GoPro Fetch si můžete zakoupit přímo zde.