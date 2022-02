V posledních letech je velkým trendem dělat filmové a seriálové adaptace úspěšných videoher. Toto zastoupení bude mít i jedna z nejlepších her na Playstation v podobě The Last of Us. Velmi očekávaný seriál ale letos nedorazí. Nejspíše se tak tedy stane v příštím roce. Podle mluvčí HBO se ale máme na co těšit.