iOS 15.4 naučí iPhony stahovat aktualizace iOS přes 4G/LTE

Jestli něco jablíčkáře v dnešní době plné neomezených datových tarifů štve, je to nemožnost stahovat softwarové aktualizace operačního systému iOS přes mobilní data vyjma 5G. Jelikož je však 5G zatím po našem území rozšířeno relativně poskrovnu a navíc jím disponují jen iPhony 12 a 13, je tento luxus naprosté většině tuzemských, ale ve výsledku i zahraničních jablíčkářů (jelikož je toto pravidlo zavedeno celosvětově) zapovězen. To by se však snad mohlo s příchodem iOS 15.4 změnit.

V nedávno vydané třetí betě iOS 15.4 narazili vývojáři na to, že Apple upravil informační okno při stahování softwarových updatů a to konkrétně z 5G na mobilní data obecně s tím, že stáhnout aktualizace by mělo nyní konečně jít i přes 4G/LTE. A jelikož jeho podporou disponují veškeré novější iPhony a rozšířenost této sítě je celosvětově na velmi dobré úrovni, aktualizační proces iPhonů bude rázem daleko přívětivější. Je nicméně třeba brát v potaz fakt, že softwarové updaty iOS mohou mít v případě majoritních verzí i několik GB, takže je třeba při stahování zohlednit váš datový balíček.

Fotogalerie iOS 15 1 iOS 15 2 iOS 15 3 iOS 15 7iOS 15 +16 fotek iOS 15 8 iOS 15 9 iOS 15 10 iOS 15 11 iOS 15 12 iOS 15 13 iOS 15 14 iOS 15 15 iOS 15 16 iOS 15 17 iOS 15 18 iOS 15 19 iOS 15 20 iOS 15 21 iOS 15 22 Vstoupit do galerie

Přestože je zavedení podpory stahování softwarových aktualizací přes LTE bezesporu vítanou novinkou, je svým způsobem i pošlapáním jedné z hlavních výhod 5G u iPhonů samotným Applem. Pokud si totiž na představení iPhonů 12 pamatujete, jistě si vybavíte pasáž prezentace, ve které Apple výhody sítě páté generace vychvaloval právě v souvislosti se stahováním updatů coby exkluzivitu, o které si můžete na pomalejším LTE jen nechat zdát. Vzhledem k užitečnosti novinky ale Applu jeho chování rádi odpustíme.