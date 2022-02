Streamovacím službám vládne v Česku Netflix, dařit se však začíná i Apple TV+

Videostreamovací služby se těší v posledních letech extrémní oblibě, která navíc mezi uživateli neustále narůstá. Tento trend lze přitom krásně pozorovat i v České republice, kde je o tyto služby mezi uživateli i díky nejrůznějším akcím například u poskytovatelů internetu či operátorů čím dál větší zájem. Tušíte však, jak jsou v našich luzích a hájích síly streamovacích služeb rozloženy?

Přesně na tuto otázku nyní odpovídá průzkum společnosti JustWatch, který se nám exkluzivně podařil získat pro náš magazín. Výsledky měření této renomované společnosti jsou více než zajímavé. Ukazují totiž, že obliba Netflixu v posledním čtvrtletí loňska, na které je měření zaměření, stagnovala a až v prosinci byl vidět nárůst, který je však vzhledem k Vánocům naprosto logickou záležitostí. Poměrně zajímavý pohled je i na HBO GO, které mělo celo loňský rok jako na houpačce, ale v Q4 se mu podařilo kontinuálně růst. Příznivce Apple TV+ pak určitě potěší, že i ta rostla, byť v listopadu trochu zaváhala. Celkově nicméně zažila silný rok, i díky kterému jí nyní náleží 9 % na celkovém streamovacím trhu v Česku. Na detailní data se můžete podívat v galerii vedle tohoto odstavce.

Ačkoliv samozřejmě v současnosti nelze se 100% jistotou předpovídat, jak se bude situace na tuzemském streamovacím trhu vyvíjet do budoucna, je poměrně pravděpodobné, že v březnu vystřelí procentuální podíl HBO, které u nás z GO přejde na obsahově zajímavější Max a to přitom za velmi výhodnou cenu. Velké oblibě se navíc podle dostupných informací těší i streamovací služba Voyo, která by mohla taktéž velmi slušně zahýbat pomyslnými kartami. Nadvládnu Netflixu nicméně velmi pravděpodobně ještě pěkných pár let nikdo přímo neohrozí.